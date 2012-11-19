فاضلاب مشگین شهر 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

حیدر محمدحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از روند اجرایی فاضلاب شهری در مشگین شهری تصریح کرد: باید برنامه ریزیهای لازم برای تسریع در عملیات عمرانی فاضلاب انجام شود تا اجرای این پروژه شتاب بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه فاضلاب شهری در مشگین شهر از ضرورتهای این شهر است، افزود: هم اکنون بسیاری از مشکلات درون شهری این شهرستان به دلیل عدم وجود فاضلاب و عدم دفع مناسب آبهای سطحی است که باید مرتفع شود.

محمدحسینی با بیان اینکه بدون شبکه فاضلاب، در هنگام بارندگی آبهای سطحی از کنترل خارج می شوند، اضافه کرد: بیشتر بارندگیها در مشگین شهر موجب بروز آبگرفتگی و سیل می شود و مشکلات عمده ای را برای شهروندان و مدیریت شهری به وجود می آورد.

رئیس شورای اسلامی مشگین شهر با اشاره به سیل اخیر این شهر ادامه داد: اگر شبکه فاضلاب شهری وجود داشت خسارتهای نکاهش می یافت، چون بخش عظیمی از میزان آب سیل توسط فاضلاب به درستی هدایت می شد.

وی با بیان اینکه این پروژه جزو طرحهای مهر ماندگار مشگین شهر محسوب می شود، عنوان کرد: باید اجرای آن تا خردادماه سال آینده به اتمام برسد اما با روند فعلی تحقق این طرح دور از دسترس خواهد بود.

