به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این مسابقه هم‌زمان با روزهای سوگواری دهه‌ نخست ماه محرم و با هدف آشنایی بیشتر با سخنان حضرت امام حسین(ع) در پایگاه اینترنتی مسابقات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده است و تا 14 دی همزمان با اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.

کاربران اینترنت می‌توانند به این پایگاه به نشانی www.kanoonquiz.ir مراجعه کنند و به 14 سئوال چهارگزینه‌ای مسابقه‌ کشتی نجات ظرف مدت 20 دقیقه پاسخ بدهند.

سایت مسابقات اینترنتی کانون در سال‌های اخیر با استقبال کاربران اینترنت به‌ویژه مخاطبان کودک ونوجوان روبرو شده است و تا به حال حدود 17 هزار نفر به عضویت این پایگاه درآمده‌اند.