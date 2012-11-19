  1. فرهنگ و ادب
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

در ایام محرم و صفر/

کانون پرورش فکری مسابقه اینترنتی برگزار می‌کند

کانون پرورش فکری مسابقه اینترنتی برگزار می‌کند

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با محوریت سخنان امام حسین (ع) در ایام محرم و صفر، مسابقه اینترنتی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این مسابقه هم‌زمان با روزهای سوگواری دهه‌ نخست ماه محرم و با هدف آشنایی بیشتر با سخنان حضرت امام حسین(ع) در پایگاه اینترنتی مسابقات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده است و تا 14 دی همزمان با اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.

کاربران اینترنت می‌توانند به این پایگاه به نشانی www.kanoonquiz.ir  مراجعه کنند و به 14 سئوال چهارگزینه‌ای مسابقه‌ کشتی نجات ظرف مدت 20 دقیقه پاسخ بدهند.

سایت مسابقات اینترنتی کانون در سال‌های اخیر با استقبال کاربران اینترنت به‌ویژه مخاطبان کودک ونوجوان روبرو شده است و تا به حال حدود 17 هزار نفر به عضویت این پایگاه درآمده‌اند.

کد مطلب 1747476

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