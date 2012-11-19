به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه‌های منطقه‌ای پنجمین جشنواره بهترین‌ها از دورریختنی‌ها که در مناطق 22 گانه شهر تهران از نیمه آبان ماه دایر شده، تا پایان این هفته ادامه دارند. بیشتر آثار ارایه شده در این 22 نمایشگاه، توسط شهروندان علاقه‌مند در کارگاه‌های آموزشی بهترین‌ها از دورریختنی‌ها که با مشارکت اساتید و دانش‌آموختگان رشته هنر در محلات مناطق 22گانه شهر تهران برگزار شده، ساخته شده است.



شهروندان علاقه‌مند پس از فراگیری آموزش‌های لازم در این کارگاه‌ها، آثار هنری خود را به منظور شرکت در مسابقه و نمایشگاه به دبیرخانه‌های مستقر در مناطق 22 گانه‌، ادارات امور بانوان مناطق و خانه‌های تسنیم (‌مستقر در سراهای محله‌) جشنواره "بهترین‌ها از دورریختنی‌ها" تحویل داده‌اند.



در پایان هر یک از نمایشگاه‌های برگزار شده در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، از برگزیدگان این جشنواره در منطقه تجلیل و آثار منتخب برای شرکت در نمایشگاه متمرکز که همزمان با دهه مبارک فجر در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، به دبیرخانه مرکزی تحویل داده خواهند شد.



علاقه‌مندان برای شرکت در بخش متمرکز پنجمین جشنواره بهترین‌ها از دورریختنی‌ها، تا پانزدهم دی ماه فرصت دارند.