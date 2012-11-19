دلار و درهم مبادلاتی ارزان شد/ قیمت یورو و لیر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار آمریکا، درهم امارات و یوآن چین در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش و یورو، لیرترکیه و روپیه هند افزایش یافته، ضمن اینکه قیمت ین ژاپن، وون جمهوری کره و روبل روسیه ثابت باقی مانده است.
برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز دوشنبه 2486 تومان ، یورو 3173 تومان، درهم 677 تومان و لیر ترکیه 1382 تومان نرخگذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل است:
|
جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی
|
نوع ارز
|
قیمت امروز(ریال)
|
قیمت دیروز(ریال)
|
دلار
|
24860
|
24885
|
یورو
|
31733
|
31712
|
درهم امارات
|
6768
|
6775
|
لیرترکیه
|
13823
|
13821
|
یوآن چین
|
3987
|
3991
|
روپیه هند
|
452
|
451
|
روبل روسیه
|
785
|
785
|
یکصد ین ژاپن
|
30600
|
30600
|
یکهزار وون کره جنوبی
|
23000
|
23000
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