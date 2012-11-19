  1. اقتصاد
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

قیمت انواع ارز در دوشنبه/

دلار و درهم مبادلاتی ارزان شد/ قیمت یورو و لیر افزایش یافت

دلار و درهم مبادلاتی ارزان شد/ قیمت یورو و لیر افزایش یافت

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه بیست و نهم آبان ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار آمریکا، درهم امارات و یوآن چین در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش و یورو، لیرترکیه و روپیه هند افزایش یافته، ضمن اینکه قیمت ین ژاپن، وون جمهوری کره و روبل روسیه ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز دوشنبه 2486 تومان ، یورو 3173 تومان، درهم 677 تومان و لیر ترکیه 1382 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی

نوع ارز

 قیمت امروز(ریال)

قیمت  دیروز(ریال)

دلار

24860

24885

یورو

31733

31712

درهم امارات

6768

6775

لیرترکیه

13823

13821

یوآن چین

3987

3991

روپیه هند

452

451

روبل روسیه

785

785

یکصد ین ژاپن

30600

30600

یکهزار وون کره جنوبی

23000

23000
کد مطلب 1747480

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