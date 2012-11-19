دلار و درهم مبادلاتی ارزان شد/ قیمت یورو و لیر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار آمریکا، درهم امارات و یوآن چین در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش و یورو، لیرترکیه و روپیه هند افزایش یافته، ضمن اینکه قیمت ین ژاپن، وون جمهوری کره و روبل روسیه ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز دوشنبه 2486 تومان ، یورو 3173 تومان، درهم 677 تومان و لیر ترکیه 1382 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل است: