به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده هنر با هدف ارتقاء و تقویت دانش نظری دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای معماری و شهرسازی، دوره آموزشی «اخلاق در معماری» را با حضور «دکتر سیدحسین معینی» برگزار میکند.
این دوره آموزشی در چهار جلسه و در آذرماه سال جاری در روزهای سهشنبه از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. شرکت در این دوره رایگان بوده و در پایان این دوره به شرکتکنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد شد.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبتنام در این دوره آموزشی میتوانند تا 4 آذرماه با پژوهشکده هنر به شمارهها ۲-۶۶۹۵۶۱۹۰ تماس بگیرند یا به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از تقاطع امامخمینی، نبش کوچه شهید
حسن سخنور، شماره ۲۹ مراجعه کنند.
حسن سخنور، شماره ۲۹ مراجعه کنند.
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