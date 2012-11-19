به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده هنر با هدف ارتقاء و تقویت دانش نظری دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های معماری و شهرسازی، ‌ دوره آموزشی «اخلاق در معماری» را با حضور «دکتر سیدحسین معینی» برگزار می‌کند.

این دوره آموزشی در چهار جلسه و در آذرماه سال جاری در روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. شرکت در این دوره رایگان بوده و در پایان این دوره به شرکت‌کنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد شد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت‌نام در این دوره آموزشی می‌توانند تا 4 آذرماه با پژوهشکده هنر به شماره‌ها ۲-۶۶۹۵۶۱۹۰ تماس بگیرند یا به نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر (عج)، بالا‌تر از تقاطع امام‌خمینی، نبش کوچه شهید

حسن سخنور، شماره ۲۹ مراجعه کنند.