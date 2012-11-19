آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ماههای محرم و صفر و بخصوص دهه عاشورا و دهه آخر صفر به عنوان ظرفیت‌های عظیمی جهت تبیین اهداف دین و فلسفه عاشورا یاد کرد و ابراز داشت: این دهه‌ها فرصتی برای بازگو کردن فرمایشات و کرامات اهل بیت و اصحاب امام حسین(ع) و جریانات و اتفاقات رخ داه برای آن حضرت است.



وی با تاکید بر اینکه در بازگو کردن حوادث و اتفاقات عاشورا تنها نباید به جنبه عاطفی این حادثه اشاره داشت گفت: عزاداری و سخنرانی ها باید حساب شده و پر محتوا باشد و بتواند راه و رسم زندگی اهل بیت و امام حسین(ع) را به خوبی برای شنونده تبیین کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه تاکید کرد: سخنرانان و مداحان باید سعی کنند تا آنچه را که مطرح می کنند از مقاتل صحیح و مورد اعتبار باشد و در این زمینه نیز باید منابع تاریخی معتبر را مورد مطالعه قرار دهند.



وی در ادامه با اشاره به اینکه در عزاداری ها باید حریم اهل بیت حفظ شود افزود: گاهی برخی از ذکر مصیبت ها بی پرده است ودر واقع نوعی ذلت را نشان می دهد که در ذکر مصیبت ها نباید اینگونه باشد.



خواندن برخی از اشعار سنخیتی با روضه خوانی ندارد



آیت الله غروی به برخی اشعار که در عزاداری‌ها خوانده می‌شود اشاره داشت و عنوان کرد: برخی به بهانه جوان پسند بودن اشعاری در عزاداری ها خوانده می شود که هیچگونه محتوا و ساختاری را در برندارد.



وی ادامه داد: نوع خواندن نیز گاهی شبیه آوازه خوانی و یا تصنیف است که اینگونه خواندن‌ها با اصالت روضه خوانی سنخیتی ندارد.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه با بیان اینکه در عزاداری ها نباید دچار افراط و تفریط شد گفت: عزاداران از انجام حرکاتی که موجب ضرر های جدی و غیرقابل جبران باشد و یا دشمنان از آن سوء استفاده می‌کنند و چهره‌ای نامناسب از اسلام ترسیم می‌کنند باید پرهیز شود.

پرهیز از ایجاد ترافیک توسط دستجات

وی کشاندن عزاداری تا پاسی از شب و همچنین راه اندازی دستجات در خیابان‌ها بخصوص در روزهای غیرتعطیل به گونه ای که ترافیک ایجاد کند و یا بلند شدن صدای بلندگوها به شکلی که موجب آزار و اذیت دیگران شود را از جمله مواردی نام برد که باید در عزاداری از آن پرهیز کرد.



آیت الله غروی در ادامه به شیوه طرح مسائل سیاسی و اجتماعی در مراسم عزاداری اشاره و با بیان اینکه حرکت سیاسی امام حسین (ع) عین دیانت ایشان بود گفت: اگر بعد سیاسی حرکت امام حسین (ع) صحیح ترسیم شود ظرفیت عظیمی است که نشان میدهد در اسلام سیاست عین دیانت است.



وی ادامه داد:‌ سخنرانان و مداحان نیز در بیان مسائل باید به کلیات مسائل نظام توجه داشته باشند و مباحثی را که مطرح می کنند در جهت دفاع از اصل نظام باشد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: در عین حال طرح مباحث سیاسی و اجتماعی باید به شکل سریع و گذرا باشد و نباید از منبر و یا جلسه عزاداری تنها برای طرح مباحث سیاسی و یا طرفداری از این و آن استفاده کرد.

