بازگشت بهترین گلزن لیگ به صبا و صحبت از قهرمانی در لیگ چهاردهم

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتسال صبای قم روز سه شنبه راهی اهواز می‌شود تا بازیکنان این تیم خود را برای دیدار چهارشنبه شب با شرکت ملی و حفاری ایران در هفته دهم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور آماده کنند.



تمرینات صبا در سالن شهید حیدریان قم



بازیکنان تیم فوتسال صبای قم تا عصر دوشنبه تمرینات خود را پیش از دیدار با حفاری اهواز در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌کنند.



با توجه به اینکه بر اساس زمان مسابقه، جدال حساس دو تیم صبای قم و حفاری اهواز از ساعت 16 عصر چهارشنبه اول آذر ماه در اهواز برگزار می‌شود، به همین دلیل کادر فنی صبای قم آخرین تمرین تیمشان را برای دوشنبه شب در این سالن برنامه‌ریزی کرده‌اند تا صبایی‌ها روز سه شنبه به اهواز پرواز کنند.



خاطره شیرین صبایی‌ها از آخرین بازی در اهواز



فوتسالیست‌های تیم صبا نماینده قم در لیگ چهاردهم، از آخرین بازی خود در شهر اهواز مقابل تیم حفاری اهواز خاطره خوشی دارند.



بازیکنان صبای قم آخرین بار در دیدار رفت فصل گذشته لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در اهواز برابر تیم حفاری قرار گرفتند که در آن دیدار که در سالن نفت اهواز برگزار شد، در نهایت با نتیجه عجیب و سنگین پنج بر سه مقابل میزبان خود به پیروزی رسیدند.



این در حالی است که در حال حاضر در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال صبای قم با دو امتیاز بیشتر از تیم فوتسال حفاری اهواز مکان نخست لیگ برتر را در اختیار دارد و شاگردان سیدمهدی ابطحی در مکان سوم لیگ این فصل ایستاده اند.



بازگشت بهترین گلزن لیگ برتر به ترکیب صبای قم



ملی‌پوش تیم فوتسال صبای قم در بازی حساس چهارشنبه شب یکی از بازیکنان سرشناس ترکیب اصلی تیمش مقابل حفاری اهواز خواهد بود.



این بازیکن علی اصغر حسن زاده است که در مسابقات جام جهانی فوتسال بهترین بازی های خود را ارائه کرد و در شرایطی که از هر نظر در وضعیت مطلوب آمادگی قرار دارد، به عنوان یکی از مهره های کلیدی صبا در این فصل مقابل تیم حفاری اهواز نیز بازی خواهد کرد.



این در حالی است که علی اصغر حسن زاده هم اکنون بهترین گلزن مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال قهرمانی باشگاه های کشور است و بالاتر از احمد اسماعیل پور بهترین گلزن تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان قرار دارد.



مثلت صبا، گیتی پسند و حفاری در بالای جدول



دیدارهای دهمین هفته از نیم فصل نخست مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حالی از روز چهارشنبه این هفته پیگیری می شود که لیگ برتر فوتسال بیش از هفت هفته تعطیل بود و در حال حاضر مثلت صبا، گیتی پسند و حفاری در بالای جدول قرار دارند.



در لیگ برتر فوتسال تا پیش از دیدارهای این هفته تیم فوتسال صبای قم با کسب شش پیروزی و یک تساوی 19 امتیازی و صدرنشین است، صنایع گیتی پسند اصفهان با کسب 18 امتیاز رتبه دوم را در اختیار دارد و حفاری اهواز هم 17 امتیازی و سوم است.

