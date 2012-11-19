آموزش و پرورش تا خرداد سال آینده برنامه استخدام ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه همایش علمی امر به معروف و نهی از منکر در جمع خبرنگاران درباره تصمیم هیئت دولت در خصوص وضعیت استخدامی و برنامه های این وزارتخانه برای استخدام معلمان جدید گفت: با توجه به اینکه امسال رو به پایان است آموزش و پرورش برنامه های خود را تا خرداد ماه سال آینده بسته و هیچ برنامه ای برای برگزاری آزمون استخدامی ندارد.

وی افزود: آموزش و پرورش از هر معلمی که آزمون گرفته وضعیت استخدامی اش را مشخص کرده و مجوزهای لازم نیز به استانداریها و ارگانهای مختلف دیگر داده شده است.

به گفته حاجی بابایی، با توجه به نیازهای این وزارتخانه باید بررسی های لازم در موضوع استخدام های جدید انجام شود. ضمن آنکه وقتی اول مهر آغاز می شود به معنی آن است که تا خردادماه آموزش و پرورش دیگر کاری ندارد.

وی اضافه کرد: اگر قرار باشد نیرویی جذب آموزش و پرورش شود بر اساس نیازهای ما در ساماندهی رشته ها است که در این موضوع هنوز به جمع بندی نرسیده ایم البته در جذب نیروها اولویت ما با رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش است.

حاجی بابایی در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه در جلسه روز گذشته هیئت دولت عنوان شد که بین 1 تا 4 هزار استخدام برعهده استانهاست و اینکه آیا آموزش و پرورش شامل این موارد می شود، تصریح کرد: آموزش و پرورش یک دستگاه ملی است نه استانی . آموزش و پرورش باید بر اساس نیاز ملی درباره استخدام تصمیم گیری کند.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگاری درباره وضعیت استخدامی معلولان توضیح داد: فکر می کنم تنها جایی که معلولان را استخدام می کند آموزش و پرورش است. این وزارتخانه کار دانشگاهی می کند و بر اساس رشته های گوناگون آزمون برگزار کرده و افراد واجد الشرایط را استخدام می کند.

وی با اشاره به آمار استخدام معلولان در آموزش و پرورش گفت: در آزمونی که 40 هزار نفر جذب آموزش و پرورش شده اند 100 نفر از آنها معلول بوده اند.



حاجی بابایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم آیا امکان استفاده کاندیداتورها از فضای مدارس برای تبلیغات وجود دارد، گفت: قانون کلی ما و کشور این است که دانشگاهها، مدارس، ادارات و هر جایی دیگری که مربوط به دولت است تحت هیچ شرایطی نباید کاری برخلاف قانون اساسی و مجلس انجام دهد که انتخابات نیز یکی از آنهاست.