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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

آغاز آموزش 100 امدادگر طرح امداد و نجات زمستانی استان مرکزی

آغاز آموزش 100 امدادگر طرح امداد و نجات زمستانی استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی از آغاز آموزش 100 نفر از امدادگران و نجات گران استان مرکزی در طرح امداد و نجات زمستانی از امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی صبح روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این دوره اموزشی در شهر ساوه از امروز به مدت دو روز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه امدادگران و نجاتگران پایگاه های  امداد و نجات بین شهری استان  طی یک دوره بازآموزی دانش علمی و مهارتی خود را افزایش می دهند اظهارداشت: این دوره آموزشی ویژه نجاتگران و امدادگران جاده ای در آستانه آغاز طرح امداد و نجات زمستانی برگزار می شود که هدف از آن بازآموزی آموخته های قبلی برای افزایش آمادگی عوامل امدادی در راستای ارائه خدمات مطلوبتر  به مسافران و پوشش بموقع حوادث می باشد.

سلیمی خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی با حضور مربیان مجرب امداد به منظور ارتقای سطح دانش و کسب مهارت بیشتر امدادگرانی که در پایگاههای امداد و نجات جاده ای فعالیت می نمایند برگزارمی شود.

وی همچنین اهم مباحث آموزشی این دوره را شامل اقدامات پیش بیمارستانی ، نحوه رسیدن به صحنه حادثه و رها سازی مصدومین، اطفاء حریق ، همکاری در انتقال مصدومین به مراکز درمانی، نحوه کار با ست های هیدرولیک، ابزار سبک، برخورد با مصدوم، رهاسازی مصدوم و چگونگی انجام عملیات جاده ای برشمرد.

در پایان دوره یاد شده از توانمندی های امدادگران بصورت تئوری و علمی آزمون بعمل خواهدآمد.

کد مطلب 1747489

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