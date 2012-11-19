جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره جزئیات افزایش تولید گاز در پالایشگاه‌های کشور، گفت: در حال حاضر تعمیرات دوره‌ای و اساسی تمامی تاسیسات تقویت فشار، خطوطو لوله و پالایشگاه‌های گاز به طور کامل به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در شرایط فعلی تمامی تاسیسات صنعت گاز برای تامین سوخت زمستانی مشترکان خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها و صنایع عمده در آمادگی هستند، تصریح کرد: همزمان با کاهش دمای هوا در اکثر استان‌های کشور، تولید گاز در برخی از پالایشگاه‌ها افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت با اشاره به افزایش ظرفیت تولید گاز در پالایشگاه‌های فجرجم و بیدبلند یک، اظهار داشت: هم اکنون بخشی از گازهای ترش فازهای پارس جنوبی از مسیر خط لوله پنجم سراسری به این 2 پالایشگاه منتقل، شیرین سازی و به شبکه سراسری تزریق می شود.

این مقام مسئول با یادآوری افزایش 15 تا 19 میلیون مترمکعبی افزایش تولید گاز در پالایشگاه بیدبلند یک، بیان کرد: همچنین ظرفیت تولید روزانه گاز در پالایشگاه فجرجم هم روزانه 10 تا 15 میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با بیان اینکه در سالجاری پنج نیروگاه و چهار هزار واحد جدید صنعتی جدید به شبکه ملی گاز متصل شده اند، تاکید کرد: همچنین امسال مردم 20 شهر و یکهزار و 500 روستای جدید از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون به بیش از 800 روستای جدید گازرسانی شده است، گفت: در مجموع هم اکنون حدود 13 هزار روستای ایران به شبکه ملی گاز متصل شده اند.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از 50 هزار واحد صنعتی عمده و کوچک در کشور از گاز بهره مند هستند، افزود: استفاده از گاز به جای سوخت مایع در صنایع، ضمن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، صرفه جویی قابل توجهی ارزی نصیب کشور کرده است.

اوجی با بیان اینکه امسال با توسعه شبکه خطوط لوله و راه اندازی تاسیسات جدید تقویت فشار، پایداری شبکه ملی گاز به ویژه در استان‌های شمال و شمال غرب ایران افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: با هماهنگی وزارت نفت، نیرو و صنایع مشکلی در تامین گاز مشترکان در فصل زمستان وجود ندارد.