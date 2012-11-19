حجم ترانزیت کشور باید 250 درصد افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی در دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، اظهار داشت: دریاها و سواحل حلقه اتصال کشورها با یکدیگر هستند و ایران با 5800 کیلومتر خط ساحلی سهم زیادی را در این پیوند دارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید با تدبیر مناسب و بهره گیری از علم و اندیشه برای عمران و آبادانی و استفاده از این نعمات تلاش کنیم، گفت: حدود دو سوم مردم جهان در حاشیه دریاها و یا 60 کیلومتری دریاها زندگی می کنند همچنین زیباترین و بزرگترین شهرهای صنعتی در سواحل دریاها قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: درصد قابل توجهی از منابع نفت و گاز در دنیا از دریاها استخراج می شود و خلیج فارس مهمترین مرکز تامین کننده انرژی در دنیا به شمار می رود.

رحیمی افزود: از صدر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درخواست کردیم که از آیات قرآن، مطالب مربوط به دریاها و آب‌ها را استخراج کند تا به مهمانان خارجی و افرادی که در همایش حضور دارند اعلام شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در قرآن آمده است که 70 درصد زمین آب و 30 درصد خشکی است و 70 بار در قرآن اسم دریاها و 30 بار اسم خشکی و زمین آورده شده، همچنین محیط کره زمین برابر با مجموعه طول رگ ها، پی و اعصاب است.

وی با اشاره به ظرفیت توسعه گردشگری در آبها، بیان کرد: میزان جابه جایی مسافر در بنادر کشور بالغ بر 10 میلیون نفر سفر بوده است.

رحیمی به آثار جنگ تحمیلی بر توسعه بنادر کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل جنگ تحمیلی 8 ساله هنوز نتوانسته ایم به اندازه کافی در سواحل و به خصوص بنادر جنوب سرمایه گذاری کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید نگرش و سیاست گذاری ها از دریا به خشکی باشد، اظهار داشت: خوشبختانه سازمان بنادر اقدمات خوبی را برای توسعه بنادر انجام داده است، ضمن اینکه در سال گذشته 60 بندر کوچک چند منظوره احداث شد که 40 مورد به بهره برداری رسید.

وی با ابراز تاسف نسبت به میزان کم ترانزیت درکشور، گفت: متاسفانه ترانزیت در کشور سالانه 20 میلیون تن است که باید این میزان را به 50 میلیون تن افزایش دهیم.

رحیمی با انتقاد از نبود تجهیزات لازم برای سوخت رسانی به کشتی ها، بیان کرد: 60 کشتی اقیانوس پیما با بنادر ایران در ارتباط هستند که بنادر باید با ارایه خدمات به آنها به عنوان هاب منطقه عمل کنند اما همچنان برخی از کشورهای همسایه سوخت را از ما خریداری می کنند و با قیمت گران تر به کشتی ها می فروشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سند چشم انداز بنادر و دریانوردی، گفت: سازمان بنادر به عنوان متولی و مرجع حمل و نقل دریایی نسبت به توسعه و تجهیز بنادر اقدام کند تا تجارت آسان در این بنادر انجام گیرد.

وی با اشاره به برگزاری شواری عالی صنایع دریایی در دولت، افزود: خوشبختانه در دولت دهم و نهم اقدامات کلانی در توسعه بنادر انجام شده است اما هنوز اقدامات زیادی هم باقیمانده است.

همچنین در ادامه این مراسم از دستگاه پایشگر بصیر خلیج فارس توسط معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد.