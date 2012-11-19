ممنوعیت برداشت آب از دشت بجنورد/ اعطای مهر اصالت یونسکو به سه اثر هنری

به گزارش خبرگزای مهر، میر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: وزارت نیرو به علت تداوم کاهش سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم آب مخازن آب زیرزمینی دشت بجنورد در این استان، ممنوعیت توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی این دشت را تمدید کرده است.

علیرضا عامری گفت: این کار براساس قانون توزیع عادلانه آب و با هدف پیشگیری از کاهش شدید سطح آب زیرزمینی در دشت بجنورد انجام شده است.

وی افزود: براین اساس، هرگونه افزایش و توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شامل حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات یا افزایش حجم برداشت از منابع آب در محدوده این دشت طبق نقشه‌های موجود در شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، ممنوع است.

او تصریح کرد: براساس ابلاغ وزارت نیرو، ممنوعیت توسعه بهره برداری از دشت بجنورد تا آبان ماه سال 1394 تمدید شده است.

سه اثر صنایع دستی خراسان شمالی مهر اصالت یونسکو گرفتند

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی اعلام کرد: سه اثر صنایع دستی این استان موفق به دریافت مهر اصالت یونسکو شدند.

علی عابدی این آثار را شامل چاروق، گردنبند حجاری روی سنگ و گلیم پادری عنوان کرد که به همراه هفت اثر دیگر از این استان برای دریافت مهر اصالت به سازمان مرکزی پیشنهاد شده بودند.

وی اظهار کرد: این برای نخستین بار است که برخی از آثار صنایع دستی خراسان شمالی موفق به دریافت مهر اصالت یونسکو شده اند.

سن زنان آسیب دیده خراسان شمالی پایین آمده است

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی اعلام کرد: سن زنان آسیب دیده اجتماعی در این استان نسبت به دو سال قبل کاهش یافته است.

همایون غلامی اظهار کرد: میانگین سن زنان در تنها مرکز بازپروری زنان استان در بجنورد که سال 89 بین 18 تا 23سال بود در سال 90 به 17 تا 22 سال کاهش یافته است.

وی با اشاره به محاسبه و سنجش میانگین سن زنان آسیب دیده در هر پنج سال یکبار، افزود: در هفت ماه نخست امسال زنانی در مرکز بازپروری استان پذیرش شده اند که بین 14 تا 22 سال دارند.

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان شمالی گفت: بیشتر این زنان از ساکنان مناطق حاشیه ای شهرهای استان هستند.

غلامی اصلی ترین علت کاهش سن آسیب دیدگی اجتماعی زنان و دختران را کاهش سن بلوغ عنوان کرد و گفت: دسترسی آسان به ماهواره و دیگر رسانه ها و در مقابل ناآگاهی خانواده ها، کم رنگ شدن نظارت بر فرزندان، از دیگر عوامل بروز این معضل اجتماعی است.