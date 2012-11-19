آخرین وضعیت جسمانی آیت الله مجتبی تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله حاج‌آقا مجتبی تهرانی طی اطلاعیه ای درباره وضعیت جسمانی این مرجع تقلید و استاد اخلاق نوشته است: همان‏طور که عموم شرکت‏‌کنندگان جلسات اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله‌‏العظمی حاج‏‌آقامجتبی تهرانی، در شب‏های اوّل محرّم ملاحظه کردند، حال عمومی حضرت استاد مساعد نیست و نمی‏‌توانند برای وعظ و افاضه در جلسه حضور پیدا کنند. به‏‌همین جهت منبرهای دهة اوّل محرّم ایشان تعطیل گردید. البتّه مراسم سوگواری و توسّل مانند سال‏های گذشته در محلّ جلسه برقرار می‏‌باشد.

در ادامه این اطلاعیه چنین آمده است: از تمامی مؤمنین و دوستداران اهل‏بیت علیهم‏السلام تقاضا می‏شود که در این ایّام پر برکت که متعلّق به حضرت اباعبدالله‏‌الحسین(ع) است، برای سلامتی ایشان به آن حضرت توسّل نموده و سوره حمد را جهت شفای معظّم‌‏له قرائت نمایند. باشد که خدای متعال، با شفاعت حضرات معصومین علیهم‏السلام و به برکت سوره حمد، سایه این مبلّغ راستین دین و مروّج معارف مکتب اهل‏بیت را بر سر خادمان شریعت، تمامی مقلّدین و دیگر دوستداران ایشان مستدام بدارد.