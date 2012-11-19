  1. دين، حوزه، انديشه
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

در اطلاعیه ای اعلام شد؛

آخرین وضعیت جسمانی آیت الله مجتبی تهرانی

آخرین وضعیت جسمانی آیت الله مجتبی تهرانی

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله حاج‌آقا مجتبی تهرانی درباره وضعیت جسمانی این مرجع تقلید و استاد اخلاق اطلاعیه ای منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله حاج‌آقا مجتبی تهرانی طی اطلاعیه ای درباره وضعیت جسمانی این مرجع تقلید و استاد اخلاق نوشته است: همان‏طور که عموم شرکت‏‌کنندگان جلسات اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله‌‏العظمی حاج‏‌آقامجتبی تهرانی، در شب‏های اوّل محرّم ملاحظه کردند، حال عمومی حضرت استاد مساعد نیست و نمی‏‌توانند برای وعظ و افاضه در جلسه حضور پیدا کنند. به‏‌همین جهت منبرهای دهة اوّل محرّم ایشان تعطیل گردید. البتّه مراسم سوگواری و توسّل مانند سال‏های گذشته در محلّ جلسه برقرار می‏‌باشد.

در ادامه این اطلاعیه چنین آمده است: از تمامی مؤمنین و دوستداران اهل‏بیت علیهم‏السلام تقاضا می‏شود که در این ایّام پر برکت که متعلّق به حضرت اباعبدالله‏‌الحسین(ع) است، برای سلامتی ایشان به آن حضرت توسّل نموده و سوره حمد را جهت شفای معظّم‌‏له قرائت نمایند. باشد که خدای متعال، با شفاعت حضرات معصومین علیهم‏السلام و به برکت سوره حمد، سایه این مبلّغ راستین دین و مروّج معارف مکتب اهل‏بیت را بر سر خادمان شریعت، تمامی مقلّدین و دیگر دوستداران ایشان مستدام بدارد.

کد مطلب 1747505

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