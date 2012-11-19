آخرین وضعیت جسمانی آیت الله مجتبی تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله حاجآقا مجتبی تهرانی طی اطلاعیه ای درباره وضعیت جسمانی این مرجع تقلید و استاد اخلاق نوشته است: همانطور که عموم شرکتکنندگان جلسات اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت اللهالعظمی حاجآقامجتبی تهرانی، در شبهای اوّل محرّم ملاحظه کردند، حال عمومی حضرت استاد مساعد نیست و نمیتوانند برای وعظ و افاضه در جلسه حضور پیدا کنند. بههمین جهت منبرهای دهة اوّل محرّم ایشان تعطیل گردید. البتّه مراسم سوگواری و توسّل مانند سالهای گذشته در محلّ جلسه برقرار میباشد.
در ادامه این اطلاعیه چنین آمده است: از تمامی مؤمنین و دوستداران اهلبیت علیهمالسلام تقاضا میشود که در این ایّام پر برکت که متعلّق به حضرت اباعبداللهالحسین(ع) است، برای سلامتی ایشان به آن حضرت توسّل نموده و سوره حمد را جهت شفای معظّمله قرائت نمایند. باشد که خدای متعال، با شفاعت حضرات معصومین علیهمالسلام و به برکت سوره حمد، سایه این مبلّغ راستین دین و مروّج معارف مکتب اهلبیت را بر سر خادمان شریعت، تمامی مقلّدین و دیگر دوستداران ایشان مستدام بدارد.
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