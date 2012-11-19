کتابخانه تبلیغ و تربیت در یزد راه اندازی می شود

محمدحسین پارساییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقدمات راه اندازی این کتابخانه فراهم شده و با همکاری طلاب جوان و بهره گیری از نظرات روحانیون کتابخانه ای تخصصی در زمینه تبلیغ و تربیت دینی راه اندازی خواهیم کرد.

وی افزود: این کتابخانه در میدان آزادی (باغ ملی) راه اندازی می شود و با عنوان تخصصی تبلیغ و تربیت آغاز به کار خواهد کرد.

پارساییان عنوان کرد: کتابهای این کتابخانه با مضامین دینی و مذهبی تهیه می شوند تا بتواند نیاز طلاب جوان و روحانیون را در زمینه تربیت دینی و تبلیغات اسلامی برطرف کند.

وی اظهار امیدواری کرد: این کتابخانه طرف دو هفته آینده تجهیز و مورد بهره برداری قرار گیرد.

به گزارش مهر، در استان یزد هم اکنون 99 کتابخانه نهادی و 22 کتابخانه مشارکتی با 91 هزار عضو و یک میلیون و 700 هزار جلد کتاب مشغول فعالیت هستند.