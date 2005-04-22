دوره جديد كارگاه مهارت هاي زندگي دانشجويان شاهد و ايثارگر آغاز شد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، اين كارگاه ها به منظور آشنايي دانشجويان با روشهاي علمي و عملي زندگي امروزي و مقابله با مشكلات و مسائل پيش روي رشد و موفقيت تحصيلي، اجتماعي، فرهنگي و عاطفي توسط اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر برگزار مي شود.

در دوره اول اين كارگاه ها مهارت هاي تصميم گيري و روش حل مسئله آموزش داده شد.

مهارت خود آگاهي مبتني بر شناخت زواياي وجودي خود و حساسيت ها، علايق، توانايي ها و نقاط قوت و ضعف جهت تقويت نقاط قوت و رفع نقايص و نقاط ضعف طبق برنامه اي مدون از كارگاه هاي دوره جديد مي باشد.