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۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۵۳

در دانشگاه تهران :

دوره جديد كارگاه مهارت هاي زندگي دانشجويان شاهد و ايثارگر آغاز شد

دوره جديد كارگاه مهارت هاي زندگي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران از 31 فروردين در دانشكده هاي مختلف دانشگاه تهران آغاز شده و تا 28 ارديبهشت ماه ادامه مي يابد.

 

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"،  اين كارگاه ها به منظور آشنايي دانشجويان با روشهاي علمي و عملي زندگي امروزي و مقابله با مشكلات و مسائل پيش روي رشد و موفقيت تحصيلي، اجتماعي، فرهنگي و عاطفي توسط اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر برگزار مي شود.

در دوره اول اين كارگاه ها مهارت هاي تصميم گيري و روش حل مسئله آموزش داده شد.

مهارت خود آگاهي مبتني بر شناخت زواياي وجودي خود و حساسيت ها، علايق، توانايي ها و نقاط قوت و ضعف جهت تقويت نقاط قوت و رفع نقايص و نقاط ضعف طبق برنامه اي مدون از كارگاه هاي دوره جديد مي باشد.

کد مطلب 174751

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