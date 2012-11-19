  1. سیاست
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

نقدی در جمع خبرنگاران؛

اختلاف‌افکنی مهمترین منکر انتخابات ریاست جمهوری است

اختلاف‌افکنی مهمترین منکر انتخابات ریاست جمهوری است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین مهمترین منکر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را اختلاف‌افکنی خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز دوشنبه در حاشیه همایش امر به معروف و نهی از منکر در حوزه تعلیم و تربیت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که مهمترین منکر در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟، گفت: معتقدم مهمترین منکر اختلاف‌افکنی است، همه فعالان سیاسی باید با آرامش وارد عرصه انتخابات شوند ضمن آنکه ریاست‌طلبی در فرهنگ اسلامی مذموم است.

وی همچنین خطاب به طرفداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: طرفداران و نامزدهای انتخابات آینده باید رقابت صمیمی را فراهم کنند و به دور از تنش در صحنه انتخابات حاضر شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه ایران، آمریکا نیست، ادامه داد: ما تشنه قدرت نیستیم این آمریکایی ها هستند که تشنه قدرت هستند.

نقدی با بیان اینکه همه مسئولان باید در جهت خدمت به مردم حرکت کنند، تصریح کرد: باید مسئولان به فکر خدمت به مردم باشند و از هر گونه بحران خودداری کنند.

وی بیان کرد: همچنین جریان های سیاسی باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که از هر گونه دعوا و تنش در انتخابات بپرهیزند.

کد مطلب 1747513

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