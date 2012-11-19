بسیجیان برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن در صحنه حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی صبح دوشنبه در همایش عاشورایی بسیجیان در مسجد صاحب الزمان چناران اظهار کرد: بسیجیان به فرموده حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری باید وسط میدان باشند تا فضیلتهای انقلاب زنده بماند و به دنیا صادر شود.

وی افزود: بسیجیان منشا خیر و برکت هستند و این باعث عزت است که اکثر مردم چناران عضو بسیج هستند و پیرو فرماندهی معظم کل قوا بوده و فرامین رهبری را سرلوحه امور خود قرار می دهند.

وی ادامه داد: مسئولین باید به نحوی خدمت کنند که شرمنده امام، رهبری، شهدا و بسیجیان نباشند.

حسینی بیان داشت: حضور حماسی و پرشور مردم ولایتی مردم شهرستان چناران در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زبانزد همگان است و نمونه بارز آن در دوران هشت سال دفاع مقدس گردان یدالله است که از افتخارات این شهرستان است.

وی افزود: همه از گردان یدالله به عنوان گردان شجاع، دلاور و خط شکن یاد می کنند و مشارکت بی بدیل آنان در انتخابات و راهپیمائیهای مختلف نیز از این نوع است.

فرماندار شهرستان چناران تاکید کرد: همانگونه که بسیجیان در صحنه جنگ نظامی در 8 سال دفاع مقدس کشور را از گزند دشمنان در امان نگه داشتند امروز هم که دشمن جنگ همه جانبه ای را در عرصه های اقتصادی و جنگ نرم شروع کرده در صحنه هستند.

وی افزود: دشمن در راستای ممانعت از تبدیل شدن نظام اسلامی ایران به عنوان الگوی حکومت در جهان جنگی راه انداخته ولی بسیجیان باز هم با حضور حماسی و باشکوه خود در عرصه دفاع نرم و اقتصاد مقاومتی مثل همیشه دشمن را به خاک مذلت خواهند کشید.