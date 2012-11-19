گز اصفهان در کیترینگ هواپیمایی جا باز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کیترینگ هواپیمایی 3 تا 7 درصد بهای بلیط را به خود اختصاص می دهد، اما با گذشت بیش از 30 سال هنوز برای تهیه کیترینگ هواپیمایی کشور تصمیماتی گرفته نشده و این را می توان معضلی بزرگ در این صنعت نام برد که بعضا نارضایتی مسافران را نیز به همراه داشته است. با برگزرای جلسات متعدد بالاخره طلسم این بی توجهی شکسته شد و پس از سال‌ها صبح دوشنبه همایشی برای تقویت این صنعت برگزار شد که می توان به حضور صنایع غذایی برتر کشور از جمله گز آنتیک که محصول کاملا بومی ایران به خصوص اصفهان است، اشاره کرد.

به عقیده کارشناسان صنعت کترینگ هواپیمایی، گز که از با ارزش ترین محصول در صنایع غذایی کشور محسوب می شود و به نوعی می توان این محصول را کاملا بومی و مختص به اصفهان را می‌توان جایگزین مناسبی برای محصولات ارائه شده در کیترینگ هواپیما دانست که علاوه بر ارزش غذایی تنوع را نیز برای مسافر به همراه می آورد.

یکی از فعالان و صادرکنندگان نمونه گز که خود مدیرعامل شرکت گزآنتیک اصفهان است در این همایش با اذعان بر این مطلب که گز محصول سنتی و بدون مثال در دنیا است،اظهار داشت: چرا باید صنایع غذایی گز که در دنیا بدون مثال است از حضور در سبد غذایی خانواده های ایرانی کمترین بهره را ببرد و تنها در زمانی که ایام به خصوص است از آن استفاده شود.

گز محصولی بدون مواد غذایی غیر مجاز

وی ادامه داد: ارزش غذایی این محصول بسیار بالاست به طوریکه در تهیه آن از هیچ گونه روغن، طعم دهنده، شیرین کننده و نگه دارنده استفاده نمی شود.

سید حسن دردشتی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با تولید ملی گفت: در سال جاری که به عنوان سال حمایت از تولید ملی از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده، من سعی کرده‌ام تا تولید گز را که مخصوص اصفهان است را به 22 کشور جهان صادر کند و آن را برگ زرینی از افتخارات خود در راستای صادرات غیر نفتی کشور قرار دهد.

وی در بخش دیگر صحبتهای خود تصریح کرد: حضور گز در بسته های مسافرتی به خصوص کیترینگ هواپیمایی علاوه بر تبلیغ این صنایع غذایی بومی می تواند تا تنوع را در وعده های غذایی مسافران حاکم کند و جایگزین مناسب غذای سفر باشد.

گز از صنایع غذایی برتر کشور

دبیر همایش کیترینگ هواپیمایی کشور که اخیرا در اصفهان برای بازدید از گز آنتیک به سر می برد با اشاره به عدم تنوع در کیترینگ کنونی پروازهای داخلی گفت: یکی از مشکلات ما در صنعت کیترینگ الگو برداری از محصولات خارجی است که باعث یک اپیدمی در این صنعت شده است.

روح الله فلاح تبار عنوان کرد: با این تعابیر و یکنواختی در ارائه غذا در هواپیما تا کنون به این فکر نیافتاده بودیم تا کیترینگ را از فرآورده های غذایی سنتی خود تهیه کنیم به همین جهت با برگزاری همایشی کشور و دعوت از صنایع غذایی برتر کشور برای جهش در این مسیر خود را آماده کردیم.

وی اظهار داشت: حضور صنایع غذایی برتر کشور در این همایش این اجازه را به مسئولان داد تا از بین محصولات ارائه شده به انتخاب بهترین گزینه برای کیترینگ بپردازند که گز یکی از آنها بود.

