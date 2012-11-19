برگزاری3500 برنامه هفته بسیج در بوشهر/ افتتاح 59 پروژه عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج اظهار داشت: تقارن هفته بسیج با دهه اول محرم یک تقارن معنا دار است و فرهنگ بسیجی تداوم راه و حرکت عاشورا و مکتب حسینی برای عزت و آزادگی و سربلندی اسلام و انسان‌ها است.

وی با بیان اینکه فرهنگ عاشورایی به معنای شرف و آزادگی است، ادامه داد: زندگی ذلیلانه مرگ است و حیات در عزت و سربلندی و شرافت است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: بسیج نیز به دنبال تفکر عاشورایی و مکتب حسینی است و بسیج تفکر حیات‌بخش حیات طیبه است.

وی بسیج را آیینه تمام‌نمای انقلاب اسلامی توصیف کرد و بیان داشت: بسیج الگوی مقاومت اسلامی در سطح جهان است و بیداری اسلامی و انقلاب‌های منطقه و جهان برگرفته از تفکر بسیجی و انقلاب اسلامی است.

سردار جمیری اضافه کرد: دنیا این را باور نداشت که می توان مقابل استکبار جهان ایستادگی کرد ولی بسیج این موضوع را ثابت کرد و حرکت‌هایی که در حال حاضر در لبنان و غزه و فلسطین می‌بینیم ناشی از تفکر بسیجی است که تبدیل به یک مقاومت مردمی در کشورهای اسلامی شده و در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز این حرکت را می‌بینیم.

وی بسیج را تبلور مقاومت در مقابل استکبار جهانی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: بسیج بازوی توانمند ولایت در مقابل شرک است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان اینکه پنجم آذرماه روز بسیج با روز عاشورا مقارن شده است، گفت: چنین تقارنی بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد و بیانگر هم‌مسیر بودن حرکت بسیج با حرکت عاشورا و امام حسین است.

افتتاح 59 پروژه عمرانی در استان بوشهر

وی با اشاره به برگزاری سه هزار و 500 برنامه در هفته بسیج در استان بوشهر، اظهار داشت: این برنامه‌ها در نواحی، حوزه‌ها و پایگاه‌های مختلف در شهرها و روستاهای مختلف برگزار می‌شود و اقشار مختلف بسیح از جمله بسیج مهندسین و بسیج دانشجویی و بسیج محلات و خواهران برگزار خواهد شد.

سردار جمیری از تلاش برای برگزاری با کیفیت این برنامه‌ها، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با برگزاری این برنامه‌ها به بصیرت‌افزائی و اخلاص بیشتر بسیجیان و مردم ایران شود.

وی به برنامه‌های این هفته اشاره کرد و بیان داشت: هر روز در این هفته یک نام‌گذاری خاص دارد و برنامه‌هایی چون ملاقات با نماینده ولی فقیه در استان و دیدار با ائمه جمعه در شهرستان‌ها انجام خواهد شد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر برگزاری همایش پیشکسوتان عاشورایی در حسینیه ثارالله، غبارروبی قبور مطهر شهدا در نقاط مختلف استان، حضور گسترده بسیجیان در نماز جمعه، همایش بزرگ بسیجیان عاشورایی همراه با برگزاری نماز روز عاشورا، همایش ورزشکاران و قهرمانان بسیجیو برگزاری همایش زینبیون در حسینیه ثارالله از جمله برنامه‌های هفته بسیج است.

وی در ادامه به افتتاح 59 پروژه عمرانی در نقاط مختلف استان اشاره کرد و افزود: به منظور اجرای این برنامه‌ها دو میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود که از جمله می‌توان به افتتاح سالن ورزشی، پایگاه‌های مقاومت و خانه عالم اشاره کرد.

سردار جمیری اضافه کرد: این پروژه‌ها توسط بسیج سازندگی ساخته می‌شود و اعتبارات این پروژه‌ها ماحصل درآمد قرارگاه خاتم است که به منظور محرومیت‌زدایی در نقاط مختلف کشور و به‌ویژه استان بوشهر مورد استفاده قرار می‌گیرد.