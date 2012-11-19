پیام نهضت کربلا امر به معروف و نهی از منکر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان با اشاره به اینکه پیام نهضت کربلا و حضرت ابا عبدالله حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر بوده است، اظهار داشت: معنای واقعی امر به معروف و نهی از منکر ماندن در راه حق و در رکاب امام معصموم و حضرت مهدی (عج) است.

نکونام با بیان اینکه کسی که در مسیر امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد باید این امر را در درون خود قرار دهد، بیان داشت: باید امر به معروف و نهی از منکر در درون افراد تجلی پیدا کند.

وی اذعان داشت: تا زمانی که معروف و منکر در درون تجلی نداشته باشد در برون تجلی پیدا نخواهد کرد.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه سر آمد آمرین به معروف و ناهیان منکر فرستادگان خدا بودند، بیان داشت: کسی که در معقوله امر به معروف و نهی از منکر قدم می گذارد باید در دل و درون با معروف و منکر مانوس باشد.

محمد علی نکونام تصریح کرد: کسی می تواند در امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مفید باشد که امر به معروف و نهی از منکر را از خود شروع کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه دوران تاثیر گذاری امام خمینی در عالم بشر در ده سال اخر عمر امام بوده است، یاد آور شد: دلیل این امر این بود که امام در طی این سال ها به کمال رسیده بود .

نکونام افزود: انسانی که به کمال نزدیک شود، کمال آفرینی بیشتری برای دیگران خواهد داشت و کمال آفرینی زمانی است که انسان به اوج کمال رسیده باشد.

راه حق، اوج زیبایی ها است

وی با اشاره به اینکه نفس بزرگترین دشمن بشر است، عنوان کرد: تا نفس بشر ذلیل نشود انسان نمی تواند در جامعه موثر باشد.

محمد علی نکونام با بیان اینکه کسی که نسبت به همه چیز احساس بی تفاوتی کند قدم در راه باطل گذاشته است، بیان داشت: راه حق، اوج زیبایی ها است.

وی با اشاره به اینکه زمانی که شما امرین به معروف و ناهیان منکر در جامعه به معروف امر می کنید با منکر روبه رو می شوید ، اذعان داشت: در امر به معروف و نهی از منکر انتظار مقابله را باید داشته باشید.