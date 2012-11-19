زمینگیری کاروان قاچاق کالا در شهرستان بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی سلطانی وش با اعلام این خبر افزود: ماموران مبارزه با کالای قاچاق پس از کسب خبر مبنی براینکه کاروان قاچاق قصد عبوراز این شهرستان به طرف شهرهای بزرگ را دارند توقف کاروانهای قاچاق را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ سلطانی وش افزود: عوامل انتظامی در یک عملیات منسجم پلیسی درمحور بناب- تبریز موفق به توقف خودروهای این کاروان شدند و پس از بررسی بار خودروهای توقیفی تعداد سیصد و 50 هزار نخ انواع سیگارت خارجی و تعداد دو هزار عدد لوازم بهداشتی ودو هزار و 300ثوب پوشاک خارجی کشف و ضبط شد .

وی تصریح کرد: در این عملیات سه نفر متهم دستگیر و سه خودرو توقیف شدند که متهمان برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

کشف سیگارت قاچاق در چاراویماق



فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق استان آذربایجان شرقی از کشف مقدار 128 هزار و 800 نخ انواع سیگارت خارجی قاچاق دراین شهرستان خبر داد.

سرگرد سهراب شفقی در تشریح این خبر افزود: عوامل گشت یگان امداد این فرماندهی در حین گشت زنی در بزرگراه پیامبر اعظم به یک خودروی پیکان وانت سفید رنگ به رانندگی فردی معلوم مشکوک و اقدام به متوقف کردن آن می کنند.

وی گفت: عوامل انتظامی در بازرسی از خودرو مقدار 128 هزار و 800 نخ انواع سیگارت خارجی قاچاق که به صورت ماهرانه جاسازی شده بود کشف و ضبط می کنند.



سرگرد شفقی همچنین افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل داده شد .