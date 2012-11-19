توجه به امر آموزش در تحکیم بنیان خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در جمع بانوان مشاور دستگاه‌ها و مسئولان دفاتر امور بانوان ادارات سطح استان، با اشاره به لزوم انعکاس دیدگاه های بانوان جامعه توسط بانوان مشاور دستگاه های سطح استان، افزود: بیان دیدگاه بانوان در دستگاه ها موجب می شود تا نوع مباحث اجرایی و اتخاذ تصمیمات برگرفته از این تفکرات و منطبق بر نیازهای این حوزه باشد .



وی نقش بانوان در رشد و بالندگی جامعه، را نقشی مهم و تاثیرگزار دانست و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت بالای این قشر در عرصه های مختلف اجتماعی، نیازمند برنامه ریزی صحیح و مدبرانه است.



استاندار قم با اشاره به نقش و جایگاه بانوان در استان قم، گفت: این نقش با الهام از جایگاه ممتاز قم در عرصه‌های ملی و فراملی، نقشی کاملاً ویژه و مبتنی بر جایگاه والای زن در قرآن و آموزه های اسلامی است.



وی به اهمیت خانواده به عنوان مهم ترین کانون اجتماعی اشاره و تصریح کرد: توجه به کارکردهای تربیتی و عاطفی این کانون از جمله مسائل ضروری است که باید در بحث های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.



استاندار قم با تاکید بر لزوم توجه به آسیب های مربوط به خانواده، به اهمیت آموزش اشاره کرد و گفت: افزایش آگاهی‌های افراد و ارائه آموزش‌های فرهنگی و اعتقادی مرتبط در این حوزه، می‌تواند به تحکیم بنیان خانواده کمک کند.



دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم پاسخگوی بخشی از نیازهای حوزه علوم و معارف قرانی است



استاندار قم همچنین در دیدار رئیس و معاونان دانشگاه علوم و معارف قران کریم، ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه محرم اظهار کرد: این دهمین نشست، از سری نشست های کاری با مسولان و دست اندرکاران مراکز آموزش عالی استان است.



پیریایی برگزاری ده نشست در طول سه ماه را نشات گرفته از تعهد جدی و نگاه بلند مدیریت عالی استان نسبت به موضوعات فرهنگی مهم نظیرعلم و دانشگاه، عنوان کرد و گفت: امید است این جلسات مقدمه و نقطه عزیمت مناسبی برای برنامه ریزی و انجام کارهای بزرگ و تحول زا در عرصه مسائل آموزش عالی استان باشد.



وی با تاکید بر ضرورت تعمیق ارتباط و پیوند بین حوزه و دانشگاه، به قرابت موضوعات مطرح شده در این نشست با این ضرورت اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت های مختلف فرهنگی از جمله رهنمودهای علما و بزرگان حوزه و کمک های مسولان وزارت علوم، سعی خواهیم کرد تا موارد نظری مطرح شده در جلسات با دانشگاهیان استان را کاربردی و اجرایی نماییم.



استاندار قم با اشاره به این که مراکز و موسسات علمی و فرهنگی فعال در قم، از جمله دانشگاه علوم و معارف قران کریم، کارکرد فرااستانی دارند، لزوم توجه به این کارکردها در تخصیص منابع و امکانات ستادی را خواستار شد.



وی دانشگاه علوم و معارف قران را تنها دانشگاه تخصصی حوزه علوم قرانی کشور با مرکزیت قم دانست و گفت: تاسیس این دانشگاه، توانسته است پاسخگوی بخشی از نیازهای فراوان در حوزه علوم و معارف قرانی باشد.



وی با تاکید بر لزوم توجه به توسعه کمی و کیفی فعالیت های دانشگاه علوم و معارف قران، محوریت قم در زمینه آموزش های قرانی را ظرفیت بزرگ عنوان و خاطرنشان کرد: برگزاری نشست مسولان مجموعه های علوم قرانی کشور به میزبانی قم، اقدام مهمی است که می تواند کمک شایانی را به معرفی ظرفیت ها و یافتن راهکارهایی برای رفع کاستی ها و ارتقاء سطح علمی این مراکز داشته باشد.



در این نشست حجت الاسلام دکتر عابدی رئیس دانشگاه علوم و معارف قران ضمن قدردانی از اهتمام جدی استاندار قم نسبت به مباحث فرهنگی استان، گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این مرکز ارائه کرد.



ضرورت توسعه فضای آموزشی دانشگاه صنعتی قم



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم بر ضرورت توسعه فضای آموزشی و اداری دانشگاه صنعتی قم تاکید کرد.



حجت الاسلام محمدمهدی انصاری در بازدید از دانشگاه صنعتی قم، با اشاره به مشکل کمبود فضای آموزشی و اداری در این دانشگاه اظهار داشت: با همکاری دستگاه های ذیربط و استانداری به زودی تاحد زیادی مشکل کمبود فضای این دانشگاه برطرف خواهد شد.



وی با اشاره به تامین زمین مورد نیاز برای احداث مجتمع دانشگاه صنعتی قم تصریح کرد: مسئولان این دانشگاه برای تامین منابع لازم و آماده سازی فضای مورد نیاز آموزشی در زمین واگذار شده پیگیری های لازم را انجام دهند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه شهر مقدس قم اظهار داشت: در طول تاریخ این خطه مقدس مورد بی مهری های زیادی قرار گرفت اما با پیروزی انقلاب اسلامی نگرش به این مرکز جهان تشیع و جهانشهر شیعی تغییر کرد و امروز با اهتمام نظام اسلامی شاهد رفع کمبودها و مشکلات این شهر هستیم.



وی افزود: توسعه مراکز آموزش عالی نیز در این استان در سال های اخیر مورد توجه مسئولان نظام و دولت خدمتگذار بوده و با همین نگاه تاسیس دانشگاه صنعتی جهت رفع نیازهای قم در بخش های مهندسی و صنعتی موافقت شد.



حجت الاسلام انصاری با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته برای تبدیل قم به یک جهانشهر شیعی و شهری امن و پاک اظهار داشت: توسعه قم در ابعاد مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، عمرانی و اقتصادی متضمن تحقق این هدفگذاری در سال های آینده است.



گفتنی است دانشگاه صنعتی قم در حال حاضر با 10 رشته کارشناسی و سه رشته کارشناسی ارشد با هزار و 800 دانشجو در قم فعالیت می کند.

