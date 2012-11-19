برگزاری نخستین جشنواره توان یابان و فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه اکبری دبیر نخستین جشنواره توان یاب و فضای مجازی با اعلام این خبر شناسایی و معرفی توانمندی های توان یابان در فضای مجازی، افزایش کیفی و کمی حضور توان یابان در فضای رسانه ای مجازی و تجلیل از فعالان توان یاب در فضای سایبر را از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

وی با اشاره به حضور فعال توان یابان در عرصه های مختلف فضای مجازی گفت: این جشنواره در دو بخش اصلی و بخش جنبی برگزار می‌شود.

صدیقه اکبری با توضیح اینکه توان یاب و آموزش و اشتغال، توان یاب و عرصه‌های مختلف اجتماعی و توان یاب و هنر موضوعات بخش اصلی نخستین جشنواره توان یاب و فضای مجازی را تشکیل می‌دهند افزود: بخش جنبی این جشنواره با موضوع آزاد برگزار می‌شود و از این رو در این بخش انتظار حضور پررنگ توان یابان و دوستداران جامعه بزرگ توان یابان کشور با علاقمندی های متنوع را داریم.

مدیر مجتمع آموزشی نیکوکاری رعـــد با اشاره به ترکیب هیئت داوران این جشنواره از حضور دکتر بوترابی رییس گروه سایت های پرشین بلاگ در هیئت داوری نخستین جشنواره توان یاب و فضای مجازی خبر داد و خاطرنشان کرد: دکتر کمالی، شراره رضوی بلاگر محبوب فضای مجازی(ویولت) و از توان یابان ارزشمند کشور، خوشحالی نماینده وب سایت سلامت نیوز ، مهندس رحمان علا قه بند نماینده مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و آقای دشتی مدیر پایگاه اینترنتی معلولان ایران (شمعدانی) اعضای هیئت داوران این جشنواره را تشکیل میدهند.

نخستین جشنواره توان یاب و فضای مجازی همه توان یابان و دوستــداران جامعه بزرگ تـــوان یابان کشور که دارای سایت یا وبلاگ در فضــای مجـــازی هستند حتــی با داشتن یک پست الکترونیکی درباره توان یابان می تواننـــد با مراجعه به سایت www.raad-charity.org و ثبت نام در بخش مشخص شده در جشنـــواره توان یاب و فضای مجـــازی شــرکت کنند.

مهلت ثبت نام برای شرکت در این جشنواره نهم آذرماه است واز برگزیدگان نخستین جشنواره توان یاب و فضای مجازی همزمان با روز جهانی معلول در مراسمی با اهدای جوایزی نفیس تقدیر خواهد شد.