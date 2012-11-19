تجاوز اسرائیل به غزه؛عامل همبستگی بیشتر اعراب با حماس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی با عنوان حماس (از این جنگ)تحسین درو می کند و محمودعباس تحقیر نوشت: ماشین خشونت که بار دیگر در خاورمیانه به کار افتاده است حمایتهای جدیدی را برای جبهه حماس به وجود آورده است. بسیاری از فلسطینیان به مقاومت این گروه فلسطینی در برابر اسرائیل افتخار می کنند.

نویسنده در ادامه مقاومت حماس در برابر اسرائیل را عامل همبستگی اعراب با نوار غزه دانسته و نوشت: تجاوز اسرائیل به نوار غزه و مقاومت حماس باعث غرور و افتخار این جنبش غیر نظامی فلسطینی شده است.

یکی از دانشگاهیان 19 ساله فلسطینی در این باره اظهار داشته است که من آرزو می کنم ای کاش می توانستم پیشانی مقاومت فلسطین را ببوسم که موشکهایی را روی تل آویو پرتاب می کند.

در ادامه این مطلب آمده است: از سال 2007 حماس در نوار غزه قدرت را در دست دارد. تا قبل از تجاوز اسرائیل به نوار غزه گویا محبوبیت حماس رو به کاهش بود. البته وقایع اخیر (تجاوز اسرائیل به نوار غزه و مقاومت حماس در برابر این تجاوزات) سبب شد که نام محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان به تحقیر برده شود. محمود عباس تلاش کرد از کرانه باختری تلفنی با سیاستمداران غربی مذاکره کرده و برای پایان دادن به این درگیریها مداخله کند اما این اقدامات وی موفقیتی به دنبال نداشت.

احمد حاتوم ،یکی از ساکنان نوار غزه تلاشهای عباس را بی معنی ارزیابی می کند. وی مانند دیگر ساکنان نوار غزه به دو دهه مذاکرات صلح نا موفق عباس با اسرائیل اشاره کرده و اظهار داشت که هیچ راه حل سیاسی با اسرائیل وجود ندارد.

وی همچنین تصریح کرد که درگیریهای جدید بین نوار غزه با اسرائیل با کشته شدن هدفمند احمد جباری فرمانده ارشد حماس شروع شد. پس فلسطینیان حق داشتند که پاسخ این حملات اسرائیل را بدهند. اسرائیل تنها زبان خشونت را می فهمند.

نویسنده در ادامه به جاری بودن زندگی روزمره در نوار غزه با وجود حملات موشکی اسرائیل اشاره کرده و نوشت: وزارت بازرگانی حماس نیز اعلام کرده است که نه بنزین و نه مواد غذایی کم نیست. از طرفی حماس این روزها از هجوم مقامات عربی به نوار غزه خرسند است. نخست وزیر مصر روز جمعه به این منطقه سفر کرد و وزیر امور خارجه تونس نیز روز شنبه از نوار غزه دیدار کرد.

این دو مقام عربی تحت فشارهای داخلی در کشورهایشان،جایی که اخوان المسلمین با بهار عربی سر کار آمد و حمایتهای مردمی برای نوار غزه درخواست شد، دست به چنین اقدامی زدند. اتحادیه عرب هم می خواهد در روزهای آینده یک گروه از نمایندگان خود را به غزه بفرستد.

قاضی حمد، معاون وزیر امور خارجه دولت مردمی فلسطین(حماس) نیز اظهار داشته است که ملتهای عربی و اسلامی با ما هستند و این یک پیغام مهم و یک سیگنال به جامعه بین المللی و البته اسرائیل خواهد داد.

"غسان خطیب"،سخنگوی سابق تشکیلات خودگردان نیز این گونه اظهار نظر کرده است که تجاوز اسرائیل به نوار غزه اهمیت تشکیلات خودگردان فلسطین را کاسته و این گروه فلسطینی را به حاشیه راند.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز روز جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که حملات اسرائیل به نوار غزه تصمیمات وی برای به رسمیت شناخته شدن یک دولت فلسطینی مستقل در سازمان ملل را تضعیف کرد.

