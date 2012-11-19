انهدام چهار باند سرقت و زورگیری در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نقی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با انجام عملیاتهای اطلاعاتی و تحقیقاتی گسترده از سوی ماموران نیروی انتظامی، طی بیست روز گذشته چندین باند سرقت و کیف قاپی در شهرستانهای استان تهران منهدم شدند.

سرهنگ افتخاری ادامه داد: از جمله باندهای متلاشی شده می توان به باند کیف قاپها را نام برد که اعضای این باند با استفاده از سلاح سرد اقدام به زورگیری از افراد، سرقت وسایل قیمتی همراه آنان و کیف قاپی می کردند که طی عملیاتی ویژه سه نفر از اعضای اصلی این باند دستگیر شدند.

وی یادآور شد: همچنین، انهدام باند زورگیری در شهر اندیشه شهریار، یکی دیگر از این موارد است که این مجرمان تحت پوشش مسافربر بعد از جلب اطمینان افراد و سوار کردن آنها، پس از رسیدن به مناطق خلوت اقدام به زورگیری و سرقت تلفن همراه، وجوه نقد و سایر وسایل قیمتی مسافران می کردند.

این مسئول اضافه کرد: از موارد دیگر می توان به باند سارقین لوازم خودرو در سطح شهرستانهای استان تهران و باند سارقین کیف قاپ در شهرستان شهریار اشاره کرد با انجام عملیاتهای اطلاعاتی و تحقیقاتی گسترده، نیروی انتظامی موفق به دستگیری آنها و کشف و ضبط وسایل مسروقه شد در حال حاضر نیز همگی این متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

رئیس پلیش پیشگیری غرب استان تهران در پایان از مردم خواست با احتیاط بیشتر و رعایت نکات ایمنی، همچنین همکاری مناسب با پلیس، موجبات افزایش امنیت در شهرهای خود را فراهم کنند.