کاهش واحدهای صنعتی آلاینده تا پایان سال در کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد محمدی زاده روز دوشنبه در ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در دانشگاه تهران افزود: آمایش سرزمین و تعیین ظرفیت های زیست محیطی کشور جزو اولویت های این سازمان است که در حال اجراست.

وی اظهار داشت: طرح های مطالعات اولیه آن تهیه شده که نمونه برداری و تهیه آمارهای صحیح و به روز از توان طبیعت در آن لحاظ شده تا با رویکردی علمی و مناسب به اندازه توان محیط توسعه یابد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اینکه در هر بخشی از کشور صنایع مختلف از جمله فولاد ، خودروسازی ، راه و راه آهن وجود داشته باشد علمی نیست بلکه گسترش و توسعه کشور باید بر اساس توان طبیعی محیط صورت گیرد.

وی ادامه داد: الگو و مدل توسعه باید منطبق بر ظرفیت و توان محیط باشد و این موضوع باید در کشور نهادینه شود و سازمان ها و نهادهای مختلف این موضوع را بپذیرند و عمل کنند.

محمدی زاده به ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست به عنوان راهکار دیگر سازمان محیط زیست اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح تمام مولفه های اصلی حیات از جمله آب ، خاک ، هوا و گونه های زیستی از لحاظ اقتصادی ارزش گذاری می شوند که مطالعات آن انجام شده که بر اساس آن باید تمام طرح های توسعه کشور بر اساس این ارزش گذاری انجام شود.

وی افزود: تدوین استانداردها در بخش های مختلف صنعت ، کشاورزی ، دریا ، آب ، خاک و هوا ازدیگر برنامه های سازمان محیط زیست است که برخی اجرا شده و برخی هم در دست اجراست.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توسعه کشور باید بر اساس توان و خودپالایی طبیعت انجام شود در غیر این صورت شاهد تخریب محیط زیست خواهیم بود

معاون رییس جمهور با تاکید بر حفظ محیط زیست گفت: برای حفظ محیط زیست باید از فناوری های نوین استفاده کنیم که پایش آن لاین و راه اندازی سیستم پایش در صنایع یکی از این راهبردهاست که بسیار نتیجه بخش بوده است .

وی افزود: در حال حاضر دو هزار و 400 واحد صنعتی آلاینده در کشور وجود دارد که باید تا پایان سال به هزار و 200 واحد کاهش یابد در حالی که سال گذشته این تعداد چهار هزار و 105 واحد بود. بر اساس برنامه پنجم توسعه تا پایان برنامه نباید هیچ واحد آلاینده ای در کشور وجود داشته باشد.

محمدی زاده اظهارداشت: برای رسیدن به این اهداف باید ارتباط تنگاتنگی با دانشگاهها و مراکز آموزشی داشته باشیم که بر این اساس برنامه های مدون و نتیجه بخشی طراحی شده است.

وی تاکید کرد: سازمان محیط زیست برای اینکه بتواند توسعه را منطبق بر ملاحظات زیست محیطی سامان دهد باید از دانش و فناوری روز بهره مند شود که دراین راستا ارتباط بسیار خوب و مثمر ثمری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دارد ، همچنین استفاده از فناوری های نوین را در دستور کار خود قرار داده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به بحث مهندسی محیط زیست اشاره کرد و گفت: دراین حوزه نیازمند بازنگری تئوری های توسعه هستیم تا بین توسعه و حفظ محیط زیست تعادل برقرارشود.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم در تحقق توسعه پایدار موفق باشیم باید از کاروان علم و فناوری عقب نمانیم و مدل مناسبی که بر اساس آن توان خود پالایی طبیعت در آن مد نظر است تعریف کنیم تا توسعه و حفظ محیط زیست را درکنار هم داشته باشیم.