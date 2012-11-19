یک جایگاه صید در غرب گلستان جابجا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر دوشنبه در جمع رئیس هیئت مدیره اتحادیه صیادی استان افزود: پسروی آب دریای خزر و باتلاقی شدن جایگاه پره کشی این شرکت موجب شده بود عملیات پره کشی غیرممکن شود و اعضای کمیته مدیریت صید استان برای رفع معضل پره کشی شرکت فوق و کاهش هزینه های آن با جابجایی این شرکت موافقت کردند.

وی افزود: این تغییر جابجایی نقش بسزایی در کاهش مصرف سوخت فسیلی این شرکت خواهد داشت.

معرفی مدلهای اسلامی هدف جشنواره مد و لباس گرگان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان از برگزاری اولین جشنواره و نمایشگاه مد و لباس، به میزبانی استان گلستان در دیماه خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی مدلهای پوشش اسلامی و ایرانی بانوان، متناسب با فصول مختلف سال برگزار می شود.

غلامرضا منتظری افزود: افزایش و توسعه خلاقیت، نوآوری در مد و لباس اسلامی ایرانی و بومی، ایجاد تعامل و هم افزایی میان طراحان، تولید کنندگان و عرضه کنندگان و ارائه پوشش و طرح های مناسب مجالس با الهام از پوشاک بومی و محلی از دیگر اهداف است.

ایران امن ترین کشور جهان است



حیدر علی احمدی فرماندار گرگان در دیدار با پرسنل انتظامی شهرستان گفت : جمهوری اسلامی از امن ترین کشورهای دنیا ست این امنیت مدیون شهیدان و ایثارگران و تلاش دستگاه های امنیتی و نظامی و انتظامی است.



وی افزود: حفظ انتظام جامعه، نا امن کردن فضا برای هنجارشکنان ، دستگیری مجرمان و عاملیت دستگاه قضایی و ارتقاء امنیت از جمله مهمترین اقدامات انتظامی در کشور است.



فرماندار گرگان تأکید کرد: آرامش امروز جامعه مرهون تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی است که با همکاری سایر نهاد ها فضای امن را برای جامعه به ارمغان آورده است.



نخستین نشست کمیته مدیریت صید استان گلستان



نخستین نشست کمیته مدیریت صید گلستان در سالجاری با حضور مدیرکل شیلات گلستان، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان، رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، معاون صید و صیادی گلستان و رئیس هئیت مدیره اتحادیه صیادی استان برگزار شد.



این کمیته به منظور بهره برداری پایدار از ذخائر آبزی و با در نظر داشتن ملاحظات فنی، بیولوژیک، اکرلرژیک و اقتصادی – اجتماعی تشکیل شده و به گونه ای عمل می کند که استمرار بهره برداری مناسب از ذخائر آبزی در کناره بازده اقتصادی بهره برداران فراهم شود.