صادرکنندگان نمونه استان البرز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صادر کنندگان نمونه استان البرز ظهر دوشنبه با حضور استاندار البرز و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور تجلیل شدند. این مراسم در سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.



دانیالی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل بانک صنعت ومعدن کشور، اصغر عربیان استاندار البرز، مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرزو تجار، تولید کننده ها، صنعتگران و صادرکننده های استان در این جمع حضور داشتند.



در پایان مراسم از تولید کننده های نمونه از جمله سلطانی مدیر عامل و بنیان گذار زر ماکارون، شرکت دارویی سیناژن، شرکت نیما نساج، چرم مصنوعی، شرکت توسعه پایدار محصولات دامی، شرکت صادر کننده پارفین جامد تجلیل بعمل آمد.

