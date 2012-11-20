هیئات مذهبی مانع تردد در مسیرهای شهر نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امیدی در نشست خبری با خبرنگاران که ظهر دوشنبه در محل سالن جلسات راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه برگزار شد با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم از هیئات مذهبی خواست در شب های دهه محرم از سد کردن معابر شهری خودداری کرده و به تذکرات پلیس توجه کنند.

وی افزود: به دلیل اینکه اکثر عزاداران دارای پوشش مشکی هستند خصوصا در شب رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه از بروز مشکلات جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: در هیئاتی که تردد زیاد است برای تسهیل در این امر نیروهای پیاده پلیس به آن محل ها اعزام می شوند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به حجم بالای ترافیکی شهر در زمان عزاداری از نیروهای ستاد و انتظامی برای رسیدگی به این امر کمک می گیریم.

وی عمده افراد آسیب دیده ناشی از تصادفات را عابرین پیاده مسن عنوان کرد.

امیدی گفت: با توجه به تصویب پروژه خط ویژه اتوبوسBRT در شورای ترافیک از سه راه مسکن تا پل ولایت از بار ترافیکی کاسته می شود.

وی با اشاره به صدور پلاک برای اتومبیل ها ادامه داد: پیش از این تحویل پلاک شهرستان های صحنه، روانسر، سنقر از طریق کرمانشاه انجام می گرفت که با توجه به پیشرفت خدمات خودرویی هم اکنون از طریق راهنمایی و رانندگی شهرستان های مربوطه تحویل پلاک انجام می شود.

وی گفت: باتوجه به اجرای کلاس های آموزشی برای موتورسواران آمار تصادفات در این خصوص کاهش یافته است.

وی افزود: هم اکنون دو پاسگاه 22 بهمن و آزادگان به پاسگاه های درون شهری کرمانشاه اضافه شده است.

وی خیابان نقلیه را یکی از مکان های پر تصادف شهر کرمانشاه عنوان کرد که با احداث پاسگاه آزادگان از آمار تصادفات در این نقطه کاسته می شود.

وی با بیان اینکه تا کنون فرهنگ سازی مناسبی در جهت کاهش بار ترافیکی و جلوگیری از تصادفات صورت نگرفته است، خواهان فرهنگ سازی در این زمینه شد و آن را بسیار تاثیر گذار دانست.

امیدی گفت: با توجه به ازدیاد تعداد کارمندان کرمانشاه با مسئولین و مدیران ادارات هماهنگی صورت گرفته که مکان هایی برای آموزش کارمندان در زمینه کاهش تصادفات تعیین شود.

وی افزود: در حال حاضر و با توجه به تلاش های پلیس راهور در کاهش تصادفات هفت درصد از آمار تصادفات کشور کاسته شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی در استان کرمانشاه امری رایج است از رانندگان خواستار شد که به قوانین توجه کرده و این جرم را مرتکب نشوند تا بدین وسیله آمار تصادفات نیز کاهش یابد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با توجه به قانون تصادفات خسارتی گفت: تصادفات خسارتی تا سقف سه میلیون و 150 هزار تومان نیاز به رسم کروکی و حضور پلیس ندارد و از رانندگان خواست تا در چنین مواردی از سد معبر جلوگیری کنند.

امیدی با اشاره به اینکه بیشتر تصادفات توسط جوانان صورت می گیرد، آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه را در مدارس و دانشگاه ها مهم ارزیابی کرد.