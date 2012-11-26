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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

جمشیدی:

54 درصد زندانیان استان مرکزی را جرائم مربوط با مواد مخدر تشکیل می دهد

54 درصد زندانیان استان مرکزی را جرائم مربوط با مواد مخدر تشکیل می دهد

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست زندان‌های استان مرکزی گفت: از مجموع جرایم زندانیان در زندانهای استان مرکزی 54 درصد جرایم را مواد مخدر تشکیل می دهد.

خشایار جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: بایستی سازمانهای دیگر به کمک زندان و زندانبان آمده تا با آموزش این جرایم کمرنگ شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما بازگشت زندانی به آغوش گرم خانواده است خاطرنشان کرد: این  اداره کل با بهره گیری از ظرفیتهای دستگاه های موازی در امر آموزش و اشتغال برنامه های گسترده ای در زمینه های صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی  و غیره  به مددجویان ارائه می کند که زمینه اشتغال مددجویان را فراهم کند.

جمشیدی از ارائه یک هزار و 73 آموزش و فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: از این تعداد 750 نفر موفق به کسب گواهینامه فنی و حرفه ای شده اند و در حال حاضر یک هزار و 300 نفر از زندانیان مشغول به کار هستند.

وی با تاکید بر اینکه صد در صد بند نسوان نیز اشتغال ایجاد شده است ادامه داد:  وظیفه این سازمان از بدو تاسیس تا کنون طرح مباحث تعلیمی و تربیتی و اجرای برنامه های اصلاحی  در جهت ایجاد اعتدال در رفتار این افراد است.

سرپرست زندان‌های استان مرکزی با تاکید بر اینکه مداخلات مذهبی و فرهنگی با توجه به نیاز فطری بشر می تواند در کاهش جرایم تاثیر گذار باشد  اظهارداشت: اگر رشد و پرورش فکری مددجویان با تغییر سازنده در افکار، رفتار و گفتار آنها  همراه شود زندانی پس از آزادی از زندان آسیب و خطری برای خود ، خانواده و جامعه ایجاد نمی کند و در رفتار مجرمانه وی تغییر ایجاد می شود.

کد مطلب 1747581

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