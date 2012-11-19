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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۰

زارع به مهر خبر داد:

احتمال بارش برف در اوایل هفته آینده در قم

احتمال بارش برف در اوایل هفته آینده در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان قم از احتمال بارش برف در اوایل هفته آینده در این استان خبر داد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: امروز هوای قم ابری و بارانی است و دمای هوا از امروز کاهش می یابد.

وی گفت: دمای هوا در روز دوشنبه حداکثر 14 درجه سانتی گراد بالای صفر است.
 
مدیر کل هواشناسی استان قم بیان کرد: از روز سه شنبه هوا در قم کمی تا قسمتی ابری است.
 
وی ادامه داد: از ظهر جمعه پوشش ابر در قم کامل شده و بارش باران آغاز می شود که این بارش تا روز شنبه نیز ادامه دارد.
 
زارع اضافه کرد: با توجه به روند کاهشی دما و جبهه سردی که وارد می شود احتمال بارش برف در قم در روز شنبه پیش بینی شده است.
کد مطلب 1747582

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