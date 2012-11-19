کتابخانه تخصصی دفاع مقدس همدان به 15 هزار جلد کتاب مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مساواتی اظهار داشت: تعداد پنج هزار عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در این کتابخانه موجود است که قریب به 130 عنوان آن به استان همدان مربوط می شود.

مساواتی با بیان اینکه 80 درصد موضوعات کتاب های این کتابخانه مربوط به دفاع مقدس است، گفت: کتاب های این مجموعه در 28 موضوع طبقه بندی شده است.

خاطرات اسراء ایرانی و عراقی از موضوعات کتابهای موجود است

وی افزود: خاطرات رزمندگان، خاطرات اسراء ایرانی و عراقی، تاریخ و جنگ، سرداران، سینمای دفاع مقدس، تحلیل نبرد، جغرافیای سیاسی کشورها، فرهنگ جبهه، شهیدان مطهری و آوینی، چمران و همچنین به یادمان ها، جنگ جهانی اول از موضوعات کتابهای موجود است.

وی در ادامه افزود: علاوه بر این موارد 105نسخه شامل 43 عنوان از کتب این مجموعه توسط کنگره شهدای استان همدان چاپ و منتشر شده و کتابخانه دارای 500 جلد روزنامه های کثیر الانتشار دفاع مقدس صحافی شده در بین سال های 58 تا 70 است.

مجلات کتابخانه دفاع مقدس همدان مربوط به سالهای 58 تا 70 است

مساواتی بیان داشت: همچنین 500 جلد شامل تمامی مجلات از جمله هفته نامه، دو هفته نامه، ماه نامه، فصل نامه، سال نامه، ویژه نامه و گاه نامه است که تمامی این موارد نیز مربوط به سال های 58 تا 70 است، ضمن اینکه نشریاتی نظیر جاودانه ها، امتداد، یارا، پلاک هشت، الغدیریان، شمیم عشق و ... از جمله نشریات موجود در این کتابخانه است.

وی عنوان کرد: دسترسی به کتب این مجموعه برای عموم آزاد و سیستم کتابخانه به صورت باز است و مراجعه کنندگان می توانند کتاب ها را از نزدیک مشاهده و انتخاب کنند.

کتابخانه تخصصی دفاع مقدس همدان 500عضو دارد

مساواتی اعلام کرد: کتابخانه تخصصی دفاع مقدس استان همدان در سال 1383 تاسیس شده و تاکنون تعداد اعضاء این کتابخانه به 508 نفر رسیده است که بیشتر اعضای آن را رزمندگان دوران دفاع مقدس و دانشجویان تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: از خرداد ماه سال جاری وبلاگی برای این کتابخانه به آدرس اندازی شده که به صورت هفتگی با معرفی کتاب های این مجموعه به روز می شود و در این وبلاگ لیست کتب کتابخانه برای بازدیدکنندگان قابل دسترسی است.