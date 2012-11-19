پروژه های روستایی زنجان 30 درصد پیشرفت فیریکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کریمی افزود: در سال جاری دو هزار و 291 پروژه با اعتباری بالغ بر 620 میلیارد ریال برای عمران روستایی مصوب شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع اعتبارات امسال بخش عمده ای ملی بوده است افزود: بخش دیگری از تسهیلات بانکی و درصد کمی نیز از اعتبارات استانی بوده است.

معاون عمرانی استاندار زنجان با یادآوری اینکه بخشی از پروژه های عمران روستایی سال 91 مربوط به سال 90 بوده است، ادامه داد: به رغم کاستی ها این پروژه ها 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با اشاره به اینکه اداره کل راه و شهرسازی در حدود 150 میلیارد تومان از پروژه ها را کاهش داده است، خاطرنشان کرد: با این کاهش، اعتبار پروژه ها برای سال 91 در حدود 470 میلیارد تومان است.

کریمی گفت: با توجه به پایان فصل کاری دستگاه ها باید از زمان باقی مانده نهایت استفاده را ببرند.

570 مورد از پروژه های عمران روستایی مربوط به دهیاری ها است

مدیر کل امور روستایی استانداری زنجان گفت: از مجموع دو هزار و 291 پروژه عمران روستایی در سال 91 تعداد 570 مورد از آنها مربوط به دهیاری ها است.

بیگدلی با بیان اینکه تا کنون همه دستگاه ها برنامه های خود را اعلام نموده اند، اظهار داشت: از تعداد کل پروژه ها 61 مورد مربوط به راه و شهرسازی؛ 254 مورد شرکت توزیع برق؛ 10 مورد کمیته امداد، 105 مورد شرکت گاز، 23 مورد نوسازی مدارس و 64 مورد نیز بنیاد مسکن را شامل می شود.

وی با اشاره به 13 پروژه ورزشی در پروژه های عمران روستایی سال 91 استان افزود: از تعداد کل پروژه های عمران روستایی 7 مورد برای میراث فرهنگی، 900 مورد برای جهاد کشاورزی، 36 مورد علوم پزشکی، 92 مورد بهزیستی، اداره پست 3 مورد، پست بانک 9 مورد، مخابرات 4 مورد، اوقاف 61 مورد، آب و فاضلاب روستایی 30 پروژه، شرکت آب منطقه ای 40، تعاون روستایی 9 و تعداد 570 مورد نیز پروژه های دهیاری ها هستند.

مدیر کل امور روستایی استانداری زنجان با تاکید بر اینکه بیشتر پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی مربوط به سال 90 است افزود: در حال حاضر تعداد 16 تعاونی توسط دهیاری ها تشکیل شده است که متاسفانه تسهیلاتی برای این تعاونی ها ارائه نمی شود چرا که گفته می شود دهیاران به دلیل دریافت حقوق بیکار محسوب نمی شوند.