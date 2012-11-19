بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از منطقه ویژه پارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پس از ورود در فرودگاه بین المللی خلیج فارس به همراه وزیر نفت و مدیران عامل شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه پارس سفر یک روزه خود را از پتروشیمی جم، برزویه و برخی طرح‌های در حال انجام صنعت پتروشیمی در فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آغاز می کنند.

نمایندگان خانه ملّت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین در یک نشست هم اندیشی، مسائل و مشکلات و راهکارهای شتاب دهی به اجرای پروژه های اولویت دار صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حضورمهندس قاسمی و مدیران عامل شرکتها بررسی می کنند.

بازدید از فازهای 15، 16، 17، 18 و 20 و 21 و برخی پروژه های زیرساختی منطقه ویژه پارس ازجمله برنامه سفر اعضای کمیسیون یاد شده به عسلویه است.