فرمانداری های لرستان تا دهه فجر به شبکه فیبر نوری متصل می شوند

کامبیز پورسیف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته همه فرمانداری های لرستان تا دهه فجر سال جاری به شبکه فیبر نوری وصل خواهند شد.

وی با بیان اینکه وصل فرمانداری های لرستان به فیبر نوری از ابتدای سال جاری آغاز شده است تصریح کرد: در حال حاضر فرمانداری شهرستان کوهدشت به عنوان پایلوت به شبکه فیبر نوری وصل شده است.

مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری لرستان ابراز امیدواری کرد که تا دهه فجر سال جاری همه ادارات شهرستان کوهدشت به شبکه فیبر نوری وصل شود.

پورسیف افزود: در ادامه کار نیز همه فرمانداری های لرستان تا دهه فجر سالجاری به شبکه فیبر نوری وصل می شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری با توجه به توسعه شبکه فیبر نوری در لرستان همه دستگاه های اجرایی لرستان، فرمانداری ها و شهرداری استان لرستان به شبکه فیبر نوری وصل شوند.

مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات استان لرستان اشاره کرد و گفت: کار اجرایی تدوین این سند از ابتدای امسال آغاز شده و به زودی فاز اول این سند رونمایی خواهد شد.

پورسیف به وضعیت دفاتر پیشخوان روستایی و شهری لرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 193 دفتر پیشخوان شهری و 367 دفتر پیشخوان روستایی در لرستان فعالیت می کنند.