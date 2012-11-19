واردکنندگان موز ارز خود را از صادرکنندگان بگیرند

سید‌رضا نورانی در گفتگو با مهر در خصوص اختصاص ارز مبادله ای به واردکنندگان موز اظهارداشت: با توجه به اینکه مشکلاتی برای دریافت ارز برای واردکنندگان موز وجود داشت، اخیرا طی نامه ای به سازمان توسعه تجارت پیشنهاد داده ایم که واردکنندگان موز ارز مورد نیاز خود را برای واردات این میوه از محل ارز صادر کنندگان میوه و تره باردریافت کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون مسئولان مربوطه پاسخی به درخواست مذکور نداده اند، گفت: همچنان منتظر پاسخ سازمان توسعه تجارت هستیم تا کار واردکنندگان موز را تسهیل نمائیم.

به گفته نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با وجود اینکه انجام این اقدام حداقل 10 درصد هزینه واردکنندگان موز افزایش می دهد اما با توجه به شرایط موجود مناسبترین راه اختصاص ارز به واردکنندگان این میوه به شمار می آید.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی پیش از این به مهر گفته بود که در تازه ترین تصمیم دولت، میوه موز از اولویت ششم به اولویت هشتم کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله ای انتقال یافته است.