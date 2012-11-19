تشدید کنترل پلیس در 5 استان پرتلفات/ آغاز طرح زمستانی از نیمه آذرماه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی طرح زمستانی در جاده های کشور اظهار داشت: اولویت اول در این طرح حفظ جان و ایمنی مسافران است. چرا که علاوه بر کاهش سوانح رانندگی باید تلفات حوادث غیر مترقبه نیز کاهش یابد. اینکه فردی به علت شرایط جوی در راه جان سپارد پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: برای طرح امسال دستورالعمل مشترکی تهیه شده است تا دستگاهها از اقدامات یکدیگر باخبر شوند. در زمستان سال 89 نسبت به سال گذشته تلفات رانندگی 20 درصد کاهش یافته و زمستان سال گذشته نسبت به زمستان سال 89 کاهش 10 درصدی را شاهد بودیم.

رئیس پلیس راهور خواستار افزایش توان، نیروها و تجهیزات دستگاهها در طرح زمستانی شد و با بیان اینکه اگر هر دستگاهی 30 درصد به توان خود اضافه کند می توانیم شاهد کاهش تلفات باشیم گفت: رزمایش طرح زمستانی نیمه دوم آذرماه در یکی از استانهای پرتلفات زمستان برگزار می شود. ضمن اینکه طرح زمستانی تا 25 اسفند ادامه خواهد داشت.

مومنی با بیان اینکه کنترل ها در 5 استان پرتصادف کشور در فصل زمستان تشدید می شود افزود: لرستان، قزوین، آذربایجان غربی، شرقی و خوزستان 5 استان پرتلفات زمستان سال گذشته هستند و پلیس 15 پاسگاه را که بیشترین تلفات را داشته است شناسایی کرد. امسال نیز کنترل روی این پاسگاهها و استانها را تشدید می کنیم.

وی با بیان اینکه نظارت روی تخلفات حمل و نقل عمومی جدی است و با متخلفان قاطعانه برخورد می شود، گفت: پلیس با راننده ای که در تصادفات منجر به جرح و فوت مقصر شناخته شود برخورد کرده و دفترچه او را باطل می کند. ضمن اینکه سازمان راهداری نیز با شرکت های متخلف مسافربری برخورد خواهد کرد. اگر هر شرکتی در 4 تصادف فوتی و جرحی اتوبوس هایش مقصر شناخته شود پروانه اش باطل می شود.

مومنی همچنین از برخورد با خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی خبر داد و افزود: ماموران پلیس راه باید از مبدا تجهیزات زمستانی خودروها را کنترل کنند. خودروهایی که قصد دارند در مسیرهای کوهستانی تردد کنند باید تجهیزات زمستانی شامل زنجیر چرخ و تجهیزات گرمایشی به همراه داشته باشند چرا که پلیس در این رابطه هیچ گذشتی در اعمال قانون نمی کند.

وی خواستار افزایش سرعت امداد و نجات در تصادفات جاده ای شد و گفت: هم اکنون 49 درصد مرگ و میر حوادث رانندگی حین انتقال و در بیمارستان رخ می دهد. این در حالیست که اگر این آمار به 20 درصد کاهش پیدا کند تلفات رانندگی چند هزار نفر کاهش می یابد.

رئیس پلیس راهور با انتقاد از شهرداریها در خصوص فلج شدن سیستم حمل و نقل عمومی در مواقع بارش افزود: در هنگام بارش ترافیک به علت استفاده افراد از حمل و نقل شخصی افزایش پیدا می کند اما کمبود وسایل حمل و نقل عمومی در این روزها مشکل ساز است. به آنها ابلاغ کرده ایم تا نظارت همگانی وجود داشته باشد تا در صورت بارش با مشکل روبرو نشویم و تا زمانی که نیاز به حضور اتوبوس و تاکسی است آنها به فعالیت خود ادامه دهند.

مومنی از افزایش سفرهای برون شهری در آخر هفته خبر داد و تاکید کرد: با توجه به اینکه بیشتر مردم تمایل دارند روزهای تاسوعا و عاشورا در زادگاه خودشان باشند از عصر چهارشنبه سفرهای بین شهری نیز افزایش می یابد. این در حالیست که پلیس طرح های ترافیکی خود را در درون شهرها و جاده ها به اجر می گذارد.

مومنی با بیان اینکه بیش از 76 درصد تلفات رانندگی به علت ضربه به سر و شکستگی است، افزود: از مردم می خواهیم همیشه از کلاه ایمنی و کمربند استفاده کنند چرا که استفاده از این ابزار ایمنی سخت نیست.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد هنگام تردد در جاده های کوهستانی و در فصل زمستان حتما تجهیزات زمستانی را همراه خود داشته باشند و از سالم بودن خودرو، سیستم ترمز و گرمایش آن اطمینان حاصل کنند.