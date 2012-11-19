به گزارش خبرنگار مهر، قربان دانیالی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان البرز که در سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، اظهار داشت: در قانون بودجه امسال ظرفیتی دیده شده است که به عنوان سرمایه در گردش ده درصد از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل و در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گیرد تقریبا همه مسائل آن حل شده و قراردادها با صندوق برطرف و با بیش از هشت بانک قرار بسته شده است.



وی افزود: تفاهم نامه مبلغ 3 میلیارد دلار با هشت بانک امضا شده است و واحدهای تولیدی می توانند به سازمان صنعت و معدن استان خود مراجعه و از این فرصت استفاده کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل بانک صنعت و معدن کشور تصریح کرد: سهمیه بانک صنعت و معدن از این مبلغ معادل 400 میلیون دلار است.



دانیالی اظهار داشت: در بند 16 قانون بودجه امسال ظرفیت دیگری نیز در نظر گرفته شده است که سه درصد از سپرده قانونی بانک ها در نزد بانک مرکزی در اختیار صنعت و معدن و کشاورزی قرار گرفته است که مبلغ بانک صنعت و معدن 500 میلیارد تومان است.



نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل بیشتر شده است



وی با بیان اینکه اگر به مسائل مربوطه به نقدینگی به ویژه در بخش صادرات نگاه کنیم چند مشکل وجود دارد، اظهار داشت: نیاز به سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل به دلایل متعدد بیشتر شده است.



تلاش برای برطرف کردن نیاز ارزی تولید کننده ها



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل بانک صنصت و معدن کشور ادامه داد: در بخش نیازهای ارزی صندوق توسعه ملی با 14 بانک قرارداد امضا کرده است که تولید کننده و صادرکننده طبق نظام نامه صندوق می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.



دانیالی گفت: ظرفیتی در بند 29 قانون اساسی دیده شده است که واحدهای تولیدی می توانند وام های خود را تا 5 سال تقسیط کنند.



وی با اشاره به گران بودن تسیهلات و نرخ بهره ها اضافه کرد: در بانک صنعت و معدن تلاشمان این است که حداقل نرخ ها را اعمال کنیم بنابراین شاید بتوان از طریق افزایش بهره وری و کارایی مشکل صنعت را برطرف کرد.