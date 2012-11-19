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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ایجاد 808 فرصت شغلی توسط کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری

ایجاد 808 فرصت شغلی توسط کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری

شهرکرد -خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان چهارمحال و بختیاری از ایجاد 808 فرصت شغلی برای مددجویان زیر پوشش این نهاد خبر داد.

ابوالقاسم رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ایجاد این میزان فرصت شغلی 22 میلیارد ریال از اعتبارات منابع مالی کمیته امداد و تسهیلات بانکی هزینه شده است.
 
وی  تصریح کرد: از این تعداد فرصت شغلی ایجاد شده 683  مشاغل خانگی ، 96 خوداشتغالی و 29  خودکفایی بوده است.

افزایش 59 درصدی کمک های مردمی  به نیازمندان

رستگار با بیان اینکه این میزان کمک بین خانواده های نیازمند توزیع شده، تصریح کرد: میزان جذب کمکهای مردمی در 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 درصد  افزایش یافته است.  

خدمات بهداشتی-درمانی و بن تغذیه به کودکان  شهرستان کوهرنگ

مدیر کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر 70میلیارد ریال خدمات بهداستی درمانی و بن تغذیه به کودکان زیر پوشش شهرستان کوهرنگ پرداخت شده است.

رستگار افزود: این خدمات به کودکانی که دارای سوء تغذیه هستند و یا نیاز به درمان دارند اعطا شده است.

به گفته وی 373 نفر در سرفصلهای درمان و خدمات بیمه شهرستان کوهرنگ از حمایت این نهاد بهره مند شدند.

برنامه ریزی برای جذب  کمک خیران برای بیماران
 
وی تصریح کرد: از آنجاییکه بیماران صعب العلاج و تحت حمایت این نهاد نیازمند کمک بیشتر هستند برای جذب بیش از پیش کمک خیران و حامیان نیازمندان برنامه ریزی می شود.
کد مطلب 1747598

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