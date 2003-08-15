به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين مسوول جهاد اسلامي كه نخواست نامش فاش شود با اعلام اين خبرافزود: "علاء صوار" عضو جنبش جهاد اسلامي كه سه ماه پيش توسط نيروهاي امنيتي حكومت خودگردان دستگير شده بود، در زندان اريحا نگهداري مي شد.
وي گفت: حكومت خودگردان همچنين 19 عضو جنبش جهاد اسلامي را بدون هيچ گونه دليلي دستگيركرده ودر زندان اريحا نگهداري مي كند .
يك مسوول بلند پايه جنبش فتح به رهبري "ياسرعرفات" رييس حكومت خودگردان اوايل ماه آگوست (مرداد ماه ) اعلام كرده بود كه حكومت خودگردان تنها 19 فلسطيني را كه از سوي رژيم اسراييل تحت پيگرد قرار گرفته اند، بازداشت كرده است .
رژيم صهيونيستي با حمايت واشنگتن مي كوشد، حكومت خودگردان فلسطين را تحت فشار قرار داده تا گروه هاي جهادي فلسطين را منحل كرده و يا اعضاي آنها را دستگير نمايد .
با وجود تدابير شديد امنيتي
يك عضو جنبش جهاد اسلامي موفق به فرار از زندان شهر اريحا شد
يك مسوول جنبش جهاد اسلامي فلسطين امروز(جمعه) ازفرار موفقيت آميز يك عضو اين جنبش از زندان شهر اريحا خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين مسوول جهاد اسلامي كه نخواست نامش فاش شود با اعلام اين خبرافزود: "علاء صوار" عضو جنبش جهاد اسلامي كه سه ماه پيش توسط نيروهاي امنيتي حكومت خودگردان دستگير شده بود، در زندان اريحا نگهداري مي شد.
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