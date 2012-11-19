600میلیون ریال تسهیلات بانکی به مددجویان شهرستان باشت پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید ولی پور گفت: برای پیشبرد اهداف کمیته امداد وتوانمند سازی خانواده های تحت حمایت از ابتدای سال جاری تاکنون 20 نفر از مددجویان کمیته امداد این شهرستان از تسهیلات بانکی برخوردار شدند.

وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی به مددجویان در قالب طرح های توان افزایی انجام شده، عنوان کرد: توانمند سازی مددجویان تحت حمایت این نهاد در اولویت کاری قرار دارد و در این ره از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.

60 دانش آموز دنایی از نمایشگاه کتاب دیدن کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دنا گفت: 60 دانش آموز عضو کانون پیروان ولایت کمیته امداد این شهرستان از نمایشگاه کتاب در شهر سی سخت بازدید کردند.

مجتبی امینی افزود: هدف اصلی از این بازدید انس بیشتر نسل جوان به ویژه قشر دانش آموز با کتاب و کتابخوانی است.

وی بیان داشت: یکی از برنامه های فرهنگی کمیته امداد این شهرستان در هفته کتاب، برگزاری مسابقات داستان نویسی و کتابخوانی است.

امینی تصریح کرد: در راستای ترغیب و تشویق دانش آموزان به کتابخوانی 60 جلد کتب آموزشی در زمینه های دینی، تاریخی و داستانی به اعضای کانون اهدا شد.

33دستگاه سرویس بهداشتی برای مددجویان کهگیلویه احداث شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از احداث 33 دستگاه سرویس بهداشتی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: کمیته امداد شهرستان کهگیلویه در راستای سلامت و بهداشت خانواده های تحت حمایت این سرویسهای بهداشتی را در اختیار واجدین شرایط قرار داده است.

وی اعتبار هزینه شده برای ساخت این سرویس های بهداشتی را بالغ بر 148میلیون و 500 هزار ریال عنوان کرد.

رحیمی نیا با بیان اینکه کمیته امداد به وضعیت بهداشت و سلامت مددجویان توجه خاصی دارد، افزود: در همین راستا کمیته امداد در سرفصل های بهداشتی و درمانی از جمله برگزاری کلاس های آموزش مبارزه با بیماریها، توزیع اقلام بهداشتی، قرارداد با مراکز درمانی و پرداخت هزینه درمان بیماران تحت حمایت خدمات قابل توجهی انجام داده است.

اشتغال به کار 20مددجوی چرامی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام از اشتغال به کار 20 نفر از فرزندان مددجوی کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

علی حسن مظاهری گفت: در راستای اهداف کاریابی برای مددجویان از ابتدای سال جاری تا کنون 44 نفر از فرزندان مددجویان که دارای گواهی مهارت بودند، به ادارات و شرکتهای خصوصی معرفی شدند.

وی بیان داشت: براساس تفاهم نامه کمیته امداد با دیگر مؤسسات و شرکتهای خصوصی بخشی از هزینه بیمه این مددجویان توسط این نهاد پرداخت می شود.

مظاهری افزود: در این خصوص تاکنون 60 میلیون ریال هزینه شده است.

اهد ای 800 میلیون ریا ل کمک خیرین، به ایتام گچسارانی

مدیرکمیته امداد امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران گفت: خیرین و حامیان ایتام این شهرستان بیش از 800 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت کمیته امداد کمک کردند.

امرالله فروزنده افزود: 21 میلیون و250هزار ریال از این کمکها، صرف خرید کالاها ی اساسی از قبیل وسایل سرمایشی و گرمایشی، 137 میلیون ریال برای خرید زمین مسکونی و مبلغ 36 میلیون و 907 هزار ریال نیز برای درمان ایتام و مابقی به صورت نقدی به نیازمندان و ایتام پرداخت شد.

بازدید مسئولین شهرستانی از 42 خانواده مددجوی کهگیلویه ای

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه گفت: مسئولین شهرستانی از 42 خانوار از ایتام و نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در قالب طرح مفتاح الجنه بازدید کردند.

عنایت رحیمی نیا افزود: در این طرح، کمیته امداد با همراهی ائمه جمعه، مسئولین ادارات و نهادهای دولتی استان و شهرستان و خیرین اقدام به بازدید از منازل ایتام و مددجویان کرده و از نزدیک مشکلات آنان را بررسی می کنند.

وی بیان داشت: در این بازدیدها علاوه بر رفع مشکلات معیشتی و بعضی مشکلات اداری مانند تخفیف در خصوص پروانه های ساختمانی، انشعابات گاز و سایر موارد، بالغ بر 33 میلیون ریال به صورت نقدی و غیر نقدی به این خانواده ها کمک شد.