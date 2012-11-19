آمادگی کامل پلیس برای تامین نظم و امنیت در ایام عزاداری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهنگ نوروزی از آمادگی کامل عوامل این فرماندهی برای تامین امنیت عمومی مورد نیاز برای برگزاری هر چه با شکوهتر مراسمات عزاداری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و در مناطق مختلف شهری و روستایی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: تمامی برنامه ریزی های لازم برای حضور شایسته پلیس در میان گروههای مختلف عزاداری حسینی و تامین امنیت و آسایش آنها با حفظ حرمت و قداست برنامه های سوگواری هیئت های حسینی در محافل عمومی و اختصاصی انجام پذیرفته است.

نوروزی گفت: به منظور پیشگیری از ناهنجاری های نامتعارف اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی شهرستان با نگاهی جامعه محورانه ضمن گسترش تعامل با نهادها و تشکلهای مردمی برون سازمانی از انجام اینگونه اعمال جلوگیری و طبق ضوابط با عاملان آن برخورد قانونی خواهد کرد.

نوروزی با اشاره به این مطلب که حضور پلیس در ایام محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا حسینی(ع) انتظامی و اجتماعی است و هیئتهای مذهبی باید به پلیس در هر چه بهتر برگزار شدن مراسم عزاداری کمک کنند ، گفت: انتظار داریم که ساعات تعیین شده برای شروع و خاتمه مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با هدف مشارکت در تامین آسایش و امنیت عمومی مورد نیاز اقشار مختلف مردم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: پلیس با رویکرد ایجابی و نگاه جامعه محورانه ضمن گسترش تعامل با نهادها و تشکلهای مردمی برون سازمانی در برگزاری منظم و هر چه شکوهتر مجالس عزاداری ماههای محرم و صفر بیش از گذشته مشارکت خواهد کرد.