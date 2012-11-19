زیربنای کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی به چهار متر مربع افزایش می یابد

محمد قریب در گفتگو با مهر، اظهارداشت: طبق برنامه ریزی انجام شده میزان زیربنای کتابخانه های عمومی استان باید در افق 1404 در تعهد کتابخانه های عمومی چهار متر مربع و از طریق کلیه سازمان ها هشت متر مربع ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 3.2 متر مربع از طریق کلیه سازمانها فضای کتابخانه ایجاد شده است، افزود: تعهد نهاد کتابخانه های استان در حال حاضر 1.6 متر مربع است.

قریب همچنین به نیروی انسانی موجود در استان اشاره کرد و گفت: نیروی کتابدار استان در سال گذشته 69 کتابدار بوده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد کتابداران استان در حال حاضر به 76 نفر افزایش یافته است، افزود: تعداد کتابداران استان در سال 89 بالغ بر 52 نفر بوده که رشد قابل قبولی در تامین نیروی انسانی در استان ایجاد شده است.

قریب سرانه مطالعه در کشور را 77.5 دقیقه عنوان کرد و بیان داشت: این سرانه در استان 67 دقیقه به ثبت رسیده است.

مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی خراسان جنوبی یادآور شد: این سرانه با احتساب کتب درسی، غیردرسی، اینترنت، روزنامه، نشریات، ادعیه و ... محاسبه شده است.