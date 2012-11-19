مصوبات جلسه ستاد برگزاری مراسم 9 و 10 دی ماه ورامین

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جلسه روز شنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین و اعضای ستاد در دفتر امام جمعه ورامین برگزارشد.

وی افزود: در این جلسه آیت الله محمودی بر لزوم زنده نگه داشتن ایام الله برای ارتقای سطح آگاهی های دینی و انقلابی تأکید کرد و حاضران نیز با اشاره به حماسه 9 دی به عنوان نقطه عطف تاریخ ایران اسلامی و نقش تأثیرگذار کفن پوشان ورامین در این حماسه عظیم و همچنین 10دی ماه سالروز شهادت شهدای ورامین در سال 57 از کلیه ادارات و نهادها خاصه دانشگاهها، آموزش و پرورش و نهادهای تبلیغی و فرهنگی خواستند با برگزاری برنامه ها و مراسم تبیینی به بررسی زوایای فتنه سال 88 و خنثی سازی آن توسط مردم مؤمن و انقلابی بپردازند.

وی بیان داشت: در ادامه این جلسه، مواردی مورد تصویب و تأکید قرار گرفت که باید کمیته دانشجویی با مسئولیت بسیج دانشجویی در دانشگاهها، کمیته دانش آموزی با مسئولیت آموزش وپرورش، کمیته فرهنگی و هنری با مسئولیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته طلاب و روحانیت با مسئولیت حوزه های علمیه و کمیته مراسم با مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نسبت به تدوین و برگزاری مراسم 9 و 10 دی همت بگمارند.

گنجاندن موضوع بصیرت افزایی در کلیه همایشها و برنامه ها

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران ادامه داد: گنجاندن موضوع بصیرت افزایی در کلیه همایشها و برنامه ها از هم اکنون تا 9 دی ماه،استفاده از فرصت محرم و مجالس حسینی برای ارتقای بصیرت جامعه، در نظر گرفتن سخنران مناسب در نمازهای جمعه 8 دی ماه 91 توسط ستادهای نماز جمعه، فضا سازی و تبلیغات مناسب شهری توسط شهرداران شهرها، برگزاری مسابقه فرهنگی توسط معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری با همکاری آموزش و پرورش وصدور بیانیه و اعلام مواضع توسط تشکلهای دانشجویی و مردمی از دیگر موارد تصویب شده بود.

وی گفت: نامگذاری پارک 9 دی در پوئینک توسط شهرداری قرچک، فعال کردن انجمنهای هنری در رابطه با 9 دی ماه توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری نمایشگاه عکس از حضور مردم ورامین در حماسه 9 دی و در صورت امکان زمینه سازی چاپ آلبوم تصویری حماسه 9 دی توسط اداره ارشاد با همکاری سایر مسئولان، برگزاری یادواره شهدای 10 دی ماه توسط آموزش و پرورش وگلباران مزار شهدای 10 دی ماه در روز جمعه 8 دی ماه 91 از دیگر موارد تأکید شده است.

حجت الاسلام محسن محمودی افزود: تبیین موضوع حماسه 9 دی در تمامی حلقه های صالحین توسط سپاه پاسداران،برگزاری تجمع بزرگ صالحین برادر به مناسبت 9 دی ماه توسط سپاه ناحیه ورامین،برگزاری تجمع ویژه با حضور بسیجیان در قرچک و جوادآباد،برگزاری تجمع در شام 9 دی در مسجد جامع قرچک به یاد توقف حماسه آفرینان 9 دی در آن مسجد وبرگزاری جشنواره اینترنتی داستانک عمار توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر موارد تصویب شده هستند.

برگزاری همایشهای بزرگ دانشجویی

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: برگزاری همایشهای بزرگ دانشجویی در دانشگاههای آزاد، پیام نور و علمی کاربردی،برگزاری تجمع پیروان ولایت، مجریات عدالت توسط دادگستری و همکاری سایر ادارات، هماهنگی برای چاپ کتاب فتنه و برگزاری یادواره عمار توسط فرمانداری و شهرداریها، برگزاری مراسم در مساجد توسط اداره تبلیغات اسلامی، برگزاری گفتمانهای دینی و انقلابی در مدارس توسط اداره تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش و برگزاری همایش ویژه نیروی انتظامی شرق استان تهران توسط فرماندهی شرق از دیگر موارد بوده است.

وی اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه در دانشگاهها و مدارس در رابطه با حماسه 9 دی، برگزاری همایش بزرگ تشکلهای دانش آموزی توسط آموزش و پرورش قرچک، پشتیبانی از جامع ترین سایت حماسه 9 دی در شهرستان توسط مشاوران جوان فرماندار، برگزاری نمایشگاهها و همایش 10روزه با حضور سخنرانان برجسته توسط مشاوران جوان فرماندار وبرگزاری نشستهای بصیرتی در کلیه مدارس با حضور روحانیون و صاحب نظران از دیگر موارد تأکید شده است.

وی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه 9 دی در مقابل مصلای قرچک توسط آموزش و پرورش،به کارگیری تمام ظرفیتهای تبلیغی و فرهنگی برای بزرگداشت حماسه 9 و 10 دی ماه و تبلیغات مناسب برگزاری مراسم ویژه در کلیه ادارات و نهادها با پیگیری فرمانداری و چاپ پوستر ویژه 9 دی با همکاری روابط عمومی شهرداری از دیگر اقدامات این مراسم است.

زمینه سازی حضور با شکوه مردم در نمازهای جمعه 8 دی ماه

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: زمینه سازی حضور با شکوه مردم در نمازهای جمعه 8 دی ماه در ورامین، قرچک، جوادآباد و خیرآباد،تهیه جزوه و بروشور برای تبیین زوایای فتنه و نقش ولایت و اطاعت مردم در خنثی سازی آن توطئه، توسط دانشگاه ها و سایر مراکز فرهنگی کهباید در کلیه بروشورها و فعالیتهای تبلیغی عنوان ستاد برگزاری مراسم 9 دی شهرستان ورامین ذکر شود نیز از دیگر موارد تصویبی بود.

وی بیان داشت: در پایان این جلسه مقرر شد برنامه های دیگر سایر ادارات و نهادها تا تاریخ حداکثر 15 آذر ماه به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ارسال شود تا برای هماهنگی و اطلاع رسانی مناسب اقدام لازم صورت گیرد.

گفتنی است، در این جلسه بر لزوم هماهنگی جلسات برای عدم تلاقی برنامه ها تأکید شده است.