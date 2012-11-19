  1. استانها
  2. تهران
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

محمودی به مهر خبر داد:

مصوبات جلسه ستاد برگزاری مراسم 9 و 10 دی ماه ورامین

مصوبات جلسه ستاد برگزاری مراسم 9 و 10 دی ماه ورامین

ورامین - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران مصوبات جلسه ستاد برگزاری مراسم 9 و 10 دی ماه شهرستان ورامین را اعلام کرد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جلسه روز شنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین و اعضای ستاد در دفتر امام جمعه ورامین برگزارشد.

وی افزود: در این جلسه آیت الله محمودی بر لزوم زنده نگه داشتن ایام الله برای ارتقای سطح آگاهی های دینی و انقلابی تأکید کرد و حاضران نیز با اشاره به حماسه 9 دی به عنوان نقطه عطف تاریخ ایران اسلامی و نقش تأثیرگذار کفن پوشان ورامین در این حماسه عظیم و همچنین 10دی ماه سالروز شهادت شهدای ورامین در سال 57 از کلیه ادارات و نهادها خاصه دانشگاهها، آموزش و پرورش و نهادهای تبلیغی و فرهنگی خواستند با برگزاری برنامه ها و مراسم تبیینی به بررسی زوایای فتنه سال 88 و خنثی سازی آن توسط مردم مؤمن و انقلابی بپردازند.

وی بیان داشت: در ادامه این جلسه، مواردی مورد تصویب و تأکید قرار گرفت که باید کمیته دانشجویی با مسئولیت بسیج دانشجویی در دانشگاهها، کمیته دانش آموزی با مسئولیت آموزش وپرورش، کمیته فرهنگی و هنری با مسئولیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته طلاب و روحانیت با مسئولیت حوزه های علمیه و کمیته مراسم با مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نسبت به تدوین و برگزاری مراسم 9 و 10 دی همت بگمارند.

گنجاندن موضوع بصیرت افزایی در کلیه همایشها و برنامه ها

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران ادامه داد: گنجاندن موضوع بصیرت افزایی در کلیه همایشها و برنامه ها از هم اکنون تا 9 دی ماه،استفاده از فرصت محرم و مجالس حسینی برای ارتقای بصیرت جامعه، در نظر گرفتن سخنران مناسب در نمازهای جمعه 8 دی ماه 91 توسط ستادهای نماز جمعه، فضا سازی و تبلیغات مناسب شهری توسط شهرداران شهرها، برگزاری مسابقه فرهنگی توسط معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری با همکاری آموزش و پرورش وصدور بیانیه و اعلام مواضع توسط تشکلهای دانشجویی  و مردمی از دیگر موارد تصویب شده بود.

وی گفت: نامگذاری پارک 9 دی در پوئینک توسط شهرداری قرچک، فعال کردن انجمنهای هنری در رابطه با 9 دی ماه توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری نمایشگاه عکس از حضور مردم ورامین در حماسه 9 دی و در صورت امکان زمینه سازی چاپ آلبوم تصویری حماسه 9 دی توسط اداره ارشاد با همکاری سایر مسئولان، برگزاری یادواره شهدای 10 دی ماه توسط آموزش و پرورش وگلباران مزار شهدای 10 دی ماه در روز جمعه 8 دی ماه 91 از دیگر موارد تأکید شده است.

حجت الاسلام محسن محمودی افزود: تبیین موضوع حماسه 9 دی در تمامی حلقه های صالحین توسط سپاه پاسداران،برگزاری تجمع بزرگ صالحین برادر به مناسبت 9 دی ماه توسط سپاه ناحیه ورامین،برگزاری تجمع ویژه با حضور بسیجیان در قرچک و جوادآباد،برگزاری تجمع در شام 9 دی در مسجد جامع قرچک به یاد توقف حماسه آفرینان 9 دی در آن مسجد وبرگزاری جشنواره اینترنتی داستانک عمار توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر موارد تصویب شده هستند.

برگزاری همایشهای بزرگ دانشجویی

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: برگزاری همایشهای بزرگ دانشجویی در دانشگاههای آزاد، پیام نور و علمی کاربردی،برگزاری تجمع پیروان ولایت، مجریات عدالت توسط دادگستری و همکاری سایر ادارات، هماهنگی برای چاپ کتاب فتنه و برگزاری یادواره عمار توسط فرمانداری و شهرداریها، برگزاری مراسم در مساجد توسط اداره تبلیغات اسلامی، برگزاری گفتمانهای دینی و انقلابی در مدارس توسط اداره تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش و برگزاری همایش ویژه نیروی انتظامی شرق استان تهران توسط فرماندهی شرق از دیگر موارد بوده است.

وی اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه در دانشگاهها و مدارس در رابطه با حماسه 9 دی، برگزاری همایش بزرگ تشکلهای دانش آموزی توسط آموزش و پرورش قرچک، پشتیبانی از جامع ترین سایت حماسه 9 دی در شهرستان توسط مشاوران جوان فرماندار، برگزاری نمایشگاهها و همایش 10روزه با حضور سخنرانان برجسته توسط مشاوران جوان فرماندار وبرگزاری نشستهای بصیرتی در کلیه مدارس با حضور روحانیون و صاحب نظران از دیگر موارد تأکید شده است.

وی اظهار داشت: برگزاری  نمایشگاه 9 دی در مقابل مصلای قرچک توسط آموزش و پرورش،به کارگیری تمام ظرفیتهای تبلیغی و فرهنگی برای بزرگداشت حماسه 9 و 10 دی ماه و تبلیغات مناسب برگزاری مراسم ویژه در کلیه ادارات و نهادها با پیگیری فرمانداری و چاپ پوستر ویژه 9 دی با همکاری روابط عمومی شهرداری از دیگر اقدامات این مراسم است.

زمینه سازی حضور با شکوه مردم در نمازهای جمعه 8 دی ماه

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: زمینه سازی حضور با شکوه مردم در نمازهای جمعه 8 دی ماه در ورامین، قرچک، جوادآباد و خیرآباد،تهیه جزوه و بروشور برای تبیین زوایای فتنه و نقش ولایت و اطاعت مردم  در خنثی سازی آن توطئه، توسط دانشگاه ها و سایر مراکز فرهنگی کهباید در کلیه بروشورها و فعالیتهای تبلیغی عنوان ستاد برگزاری مراسم 9 دی شهرستان ورامین ذکر شود نیز از دیگر موارد تصویبی بود.

وی بیان داشت: در پایان این جلسه مقرر شد برنامه های دیگر سایر ادارات و نهادها تا تاریخ حداکثر 15 آذر ماه به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ارسال شود تا برای هماهنگی و اطلاع رسانی مناسب اقدام لازم صورت گیرد.

گفتنی است، در این جلسه بر لزوم هماهنگی جلسات برای عدم تلاقی برنامه ها تأکید شده است.

کد مطلب 1747607

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها