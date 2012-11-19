تبدیل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کشاورزی ساری به خوابگاه موقتی است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام دانشجویان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به مهر، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی ساری برای راه اندازی پردیس بین‌الملل، خوابگاه دانشگاه را به دانشجویان دانشکده منابع طبیعی اختصاص داده و دانشکده منابع را که خارج از دانشگاه قرار داشت را به پردیس بین الملل تبدیل کرده بود.

برهمین اساس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری جوابیه ای ارسال کرد که به شرح زیر است:



به استحضار می رساند که تجمیع واحدهای دانشگاهی به عنوان یک دغدغه اساسی مدیران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در طی مدیریت قبلی و اخیر دانشگاه مطرح بوده لذا به منظور اجرای تجمیع واحدها، در سال 1390 سازمان مرکزی دانشگاه از ساختمانی مستقر در خیابان طبرستان ساری و در سال 1391 پیرو مصوبه هیات رئیسه و شورای دانشگاه، دانشکده منابع طبیعی به مکان استقرار کلیه واحدهای دانشگاهی واقع در کیلومتر9 جاده فرح آباد انتقال یافتند و انشاالله در گام های بعدی مرکز رشد و فناوری دانشگاه و مزارع آموزشی نیز به این مجموعه انتقال خواهد یافت.



از طرفی دیگر، نیک مستحضرید که بخش عمده ای از هزینه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و حتی سایر موسسات اجرایی از طریق درآمدهای اختصاصی آن واحد صورت می پذیرد. در این راستا به منظور خلق فرصت جدید پیرو مصوبه شورای دانشگاه و متعاقب آن موافقت دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورخ18شهریور91 با استناد به وجود زیرساختهای مناسب نظیر فضای کالبدی مناسب، منابع انسانی کارآمد اعم از اعضای هیأت‌علمی و کارکنان مجرب، تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز و همچنین توان اجرایی و مدیریتی این دانشگاه با ایجاد پردیس بین المللی این دانشگاه موافقت قطعی به عمل آمده است که پذیرش دانشجو در این پردیس به صورت ترکیبی از آزمون کتبی و مصاحبه که تحت نظارت سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد پذیرفت.



علاوه بر پرورش نیروی کارآمد متخصص، جلوگیری از خروج ارز و فرارمغزها با افزایش ظرفیت اشتغال به تحصیل و جذب دانشجویان متقاضی، کاهش دغدغه های علاقمندان به تحصیل و خلق فرصت افزایش درآمدزایی خواهد شد.



نکته دوم در خصوص تغییر کاربری فضای خوابگاهی برادران دانشگاه به مکان استقرار دانشکده به عرض می رساند که در طی سال های اخیر افزایش نسبت دانشجویان دختر به پسر چشمگیر بوده، همچنین با پیگیری های مجدانه مسئولین دانشگاه در مهر ماه 1390 دو باب خوابگاه با ظرفیت 260 نفر (یک واحد برای خواهران و یک واحد برای برادران) احداث و افتتاح شد به طوری در 20 درصد ظرفیت خوابگاه پسران در سال 1390 خالی مانده بود.



با این توضیح و کاهش مجدد نسبت دانشجویان پسر در ورودی های سال 1391، ضمن اینکه هیچ مشکلی برای اسکان خواهران دانشجو وجود نداشت، با افزایش تعداد دانشجویان در اتاق های 4 نفره به پنج نفر کلیه دانشجویان پسر نیز ساماندهی شدند.



در مجموع اقدامات فوق کاهش هزینه های جاری سالانه تا بیش از 2 میلیارد تومان را در بر داشته که این امر می تواند در سال مقاومت اقتصادی راه‌گشای مهمی در مدیریت دانشگاه باشد.



لازم به ذکر است که استقرار در مکان فعلی این دانشکده موقتی بوده و مکان اصلی استقرار دانشکده منابع طبیعی در حال ساخت بوده که بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی آن نیز حاصل شده است که انشاالله بلافاصله پس از اتمام ساخت مجموعه مذکور در آتیه انتقال دانشکده به سایت اصلی آن صورت می پذیرد.



پرس و جوی خبرگزاری مذکور در خصوص صحت مطالب ارائه شده از مسئولین و روابط عمومی دانشگاه انتظار می رفت.



باستحضار می‌رساند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اصل را برابری و برادری و سالم سازی فضای رقابت های علمی و پژوهشی گذاشته و تلاش می نماید که در راستای منویات مقام معظم رهبری و پیشرفت و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تا رسیدن به قلعه های رفیع علمی دنبال نماید.



والعاقبه للمتقین

روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری



به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در بخشی ازجوابیه خود مبنی بر خبر " تبعات راه‌اندازی واحد بین‌الملل در یک دانشگاه " آورده است، انتظار می رفت خبرگزاری مهر در خصوص صحت مطالب ارائه شده از مسئولین و روابط عمومی دانشگاه پرس جو می کرد.



این در حالی است که قبل از اینکه خبر مذکور بر روی خروجی سرویس حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر قرار گیرد، پیگیری جزئیات خبر از سوی خبرنگار مهر صورت گرفت و برای این منظور با مسئولان دانشگاه تماس برقرار شد اما مسئولان حاضر به پاسخگویی نبودند.

این خبر پیش از این، به اشتباه با عنوان "تبدیل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کشاورزی گرگان به خوابگاه موقتی است"، منتشر شده بود که بدین وسیله با عنوان درست منتشر می شود.