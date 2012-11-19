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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

میسر در گفتگو با مهر:

شبکه های تلویزیونی و رادیویی در ملایر دیجیتالی شد

شبکه های تلویزیونی و رادیویی در ملایر دیجیتالی شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان گفت: با دیجیتالی شدن شبکه های تلویزیونی و رادیویی در ملایر از این پس شهروندان ملایری 32 شبکه سراسری و استانی را با کیفیت بالا دریافت می کنند.

حسین میسر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با راه اندازی سامانه دیجیتال این شهرستان روی باند یو اچ اف (UHF) در کانالهای 32 و 38، مردم ساکن شهرهای ملایر و سامن و مناطق تحت پوشش این سامانه می توانند از گیرنده های دیجیتال استفاده کنند.

حسین میسر این اقدام را خدمتی به شهروندان استان همدان دانست و اضافه کرد: اگرچه در پوشش شبکه های تلویزیونی به صورت آنالوگ در کشور پیشتازیم اما سیستم دیجیتال امکان بهره برداری از تعداد شبکه های بیشتر با کیفیتی بالا را فراهم آورده است و سهم به سزایی در توسعه رسانه ای استان همدان خواهد داشت.

وی یادآور شد: پیش از این افزایش پوشش شبکه و ایجاد شبکه های جدید در سیستم آنالوگ، مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی بود اما هم اکنون با بهره مندی از فناوری مدرن دیجیتال، علاوه بر دسترسی به شبکه های رادیویی و تلویزیونی بیشتر، کیفیتی به مراتب برتر را شاهد هستیم.

مدیر کل صدا وسیمای مرکز همدان سیاست کنونی رسانه ملی را افزایش و تخصصی کردن شبکه های مختلف به منظور جذب و بهره مندی هر چه بیشتر مخاطبان بیان کرد.

میسر راه اندازی شبکه پویا را خدمتی دیگر از رسانه ملی برای مخاطبان کودک و نوجوان برشمرد و گفت: مرکز همدان با تهیه و تولید برنامه های پویا نمایی (انیمیشن) نقش مهمی را در این زمینه ایفا کرده است.

وی همچنین با اشاره به کارکرد های ویژه رسانه استانی تاکید کرد: رسانه های استانی نه تنها نقش رقابتی با شبکه های سراسری ندارند بلکه با پیش بینی و آینده نگری، بعنوان مکمل و بمنظور تقویت و ارتقا هرچه بیشتر کارکردهای فرهنگی، بومی و محلی هر منطقه ایفای نقش می کنند.

مدیر کل صدا وسیمای مرکز همدان اضافه کرد: برای راه اندازی و بهره برداری از سامانه دیجیتال شهرستان ملایر، اعتباری افزون بر 11 میلیارد ریال هزینه شده است و با راه اندازی این فرستنده پوشش 60 درصدی فعلی دیجیتال در سطح استان به 74 درصد افزایش می یابد.

کد مطلب 1747617

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