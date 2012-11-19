نصب 40 دستگاه هواشناسی در گردنه ها/ ذخیره 600 هزار تن شن و نمک

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی طرح زمستانه با بیان اینکه 90 درصد جابجایی ها در جاده ها انجام می شود، اظهار داشت: باید بتوانیم در زمستان تقاضای سفر را مدیریت کنیم، ضمن اینکه با سیستم هایی که سازمان هواشناسی راه اندازی کرده است مردم می خواهند قبل از سفر از ترافیک، وضعیت راه و آب و هوا باخبر شوند.

وی ادامه داد: سالانه 2 تا 3 هزار کیلومتر راه به کشور اضافه می شود که نگهداری از آنها نیازمند برنامه و نیرو است. با دستور وزیر راه و شهرسازی از این پس کارگاه های پروژه های راهداری تبدیل به راهدارخانه شده و در کنار آن پاسگاه پلیس راه نیز احداث می شود. این امر می تواند به افزایش توان نگهداری جاده کمک فراوانی کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 11 هزار و 500 راهدار در جاده های کشور حضور داشته و برای طرح زمستانی آماده هستند، افزود: هم اکنون تعداد راهدارخانه های کشور به 640 رسیده است، ضمن اینکه 200 هزار کیلومتر راه در کشور وجود دارد. به منظور نگهداری بهتر خودروها نیز 258 آشیانه ماشین‌آلات در راهدارخانه ها احداث شده اند.

افندی زاده در مورد اقدامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای زمستان گفت: 600 هزار تن مخلوط شن و نمک برای زمستان امسال در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه 8 هزار دستگاه تجهیزات برای زمستان امسال در نظر گرفته شده است، در طرح امسال از 85 خودروی برف بر و 580 خودروی مکانیزه برف‌پاش استفاده می شود.

وی از نصب 40 دستگاه پیش بینی هوا توسط سازمان هواشناسی در گردنه های کشور خبر داد و افزود: این دستگاه ها هر 3 دقیقه می توانند رطوبت و یخ‌زدگی را کنترل و پیش بینی کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: زمستان امسال مرزبندی استانی نداریم و اگر استانی نیاز به کمک داشت سایر استان ها باید به آن کمک کنند.