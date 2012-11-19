اولین جلسه ستاد برگزاری مراسم دهه فجر ورامین/ معرفی مسئولان و اعضای کمیته ها

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه صبح دوشنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین، حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان و مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان ورامین برگزار شد.

در این جلسه رئیس ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان طی سخنانی با اشاره به اهمیت دهه فجر به عنوان ریشه تمامی مناسبتهای انقلاب و با توجه به قرار گرفتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری مراسم دهه فجر در سال جاری اهمیت بیشتری دارد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی گفت: تمامی ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی مانند سالهای گذشته باید با برنامه ریزی مناسب، زمینه برگزاری مطلوب مراسم دهه فجر را فراهم سازند.

در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، مسئولان کمیته های ستاد دهه فجر ورامین و اعضای کمیته معرفی شدند که کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی با مسئولیت فرجی مسئول روابط عمومی شهرداری وبا عضویت، خبرگزاریها، واحد مرکزی خبر، خبرنگاران مطبوعات و نشریات وکمیته دانشجویی با مسئولیت شیبانی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و پیشوا وبا عضویت دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز علمی کاربردی و بسیج دانشجویی این دانشگاه ها از جمله این کمیته ها هستند.

معرفی مسئولان و اعضای کمیته های ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی

کمیته کودک و نوجوان با مسئولیت خانم احمد پور مسئول کانون پرورش فکری کودک و نوجوان وبا عضویت معاونت اجتماعی بهزیستی، معاونت فرهنگی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، مکتب القرآن، جامعه القرآن، کانون هدایت؛کمیته کارگری با مسئولیت داداشی ریاست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وبا عضویت تعاونیها و مدیران کارخانجات، خانه کارگر و بسیج کارگریو کمیته تربیت بدنی با مسئولیت حسینی ریاست اداره ورزش و جوانان ورامین وبا عضویت تربیت بدنی سپاه پاسداران، بسیج ورزشکاران، تربیت بدنی دانشگاه آزاد و سایر تشکلهای ورزشی از دیگر کمیته هاست.

کمیته روستایی و عشایری با مسئولیت تاجیک ریاست اداره جهاد کشاورزی وبا عضویت دفتر امور روستایی فرمانداری، اداره تبلیغات اسلامی و بخشداری،کمیته فضاسازی و تزئینات شهری با مسئولیت کارخانه شهردار ورامین و با عضویت شهرداران مناطق؛کمیته طرح و برنامه با مسئولیت سید محمد حسن محمودی معاونت طرح و برنامه شورا وبا عضویت صاحبنظران فرهنگی، تبلیغی وکمیته مساجد و تشکلهای اسلامی با مسئولیت حجت الاسلام قدوسی ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد وبا عضویت ائمه جمعه، ائمه جماعات، امنای مساجد و پایگاههای بسیج از دیگر موارد است.

کمیته بانوان و جوانان با مسئولیت خانم دولتخواه مسئول امور بانوان فرمانداری وبا عضویت کلیه تشکلهای خواهران در ادارات و تشکلهای مردمی؛کمیته فرهنگیان و دانش آموزان با مسئولیت عرب عامری ریاست اداره آموزش و پرورش ورامین وبا عضویت بسیج دانش آموزی، اتحادیه انجمنهای اسلامی، انجمن اولیا و مربیان و نهضت سواد آموزی وکمیته اصناف با مسئولیت میرزایی ریاست ادره صنعت، معدن و تجارت وبا عضویت اداره صنعت، معدن و تجارت، جامعه انجمن اسلامی اصناف و بازاریان، بسیج اصناف از کمیته های دیگر هستند.

کمیته بسیج با مسئولیت سرهنگ مؤمنی فر فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وبا عضویت حوزه های بسیج، بسیج پزشکی، مهندسین، فرهنگیان، ورزشکاران، اصناف، عشایر، هنرمندان، دانشجویان، خواهران و تربیت بدنی وکمیته همیاری و تشکلهای مردمی با مسئولیت محمودی ریاست کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) ورامین وبا عضویت هلال احمر، بهزیستی، تأمین اجتماعی، صندوقهای قرض الحسنه، صندوق مهر امام رضا(ع) از کمیته های دیگر این ستاد است.

کمیته فرهنگی و هنری با مسئولیت کاظمی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین وبا عضویت کانونهای مساجد، انجمنهای هنری؛کمیته مراسم با مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وبا عضویت کلیه مسئولان مرتبط وکمیته ایثارگران با مسئولیت برکان ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران وبا عضویت واحد ایثارگران جهاد کشاورزی، واحد ایثارگران آموزش و پرورش، واحد ایثارگران فرمانداری، واحد ایثارگران دستگاه قضایی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس نیز از دیگر کمیته های این ستاد است.

همچنین در این جلسه مقرر شد که در صورت صلاحدید و امکان، اداره تبلیغات اسلامی برای تشکیل کمیته قرآن اقدام کنند و همچنین مراسم کاروان نمادین ورود حضرت امام(ره) با مسئولیت دفتر امام جمعه ورامین برگزار خواهد شد.

گفتنی است، مسئولان کمیته ها موظف شدند تا حداکثر پایان آذرماه کمیته ها را تشکیل داده و صورتجلسات را به ستاد دهه فجر ارائه کنند تا مسئولان شهرستان با ستاد بخشها همکاری لازم را داشته باشند.