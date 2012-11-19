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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

هدایی هشدار داد:

شیوع مواد مخدر در نوجوانان زنگ خطری برای خانواده ها

شیوع مواد مخدر در نوجوانان زنگ خطری برای خانواده ها

بهاباد - خبرگزاری مهر: فرماندار بهاباد ضمن هشدار نسبت به شیوع مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان گفت: شیوع مواد مخدر در میان نوجوانان و کاهش سن مصرف کنندگان، هشداری جدی و زنگ خطری بزرگ برای خانواده هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هدایی صبح دوشنبه در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهاباد با اشاره به اینکه متأسفانه شیوع مواد مخدر بین نوجوانان و جوانان رو به افزایش است، اظهار داشت: این زنگ خطری است برای خانواده ها و آنها باید نظارت بیشتری بر نوع فعالیت و رفتار فرزندانشان داشته باشند.

وی با برشمردن برخی از راهکارهای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر افزود: باید با ایجاد فضای نشاط و شادابی و برگزاری مراسم متنوع و غنی سازی اوقات فراغت در راستای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در این شهرستان اقدام کنیم.

هدایی ادامه داد: شناسایی و برخور قاطعانه با توزیع کنندگان اصلی و خرده فروشان، اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و تشکیل کارگروه های مواد مخدر از دیگر راهکارهای مهم در مبارزه با این پدیده شوم است.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بهاباد خطاب به متولیان فرهنگی بیان داشت: مسئولان نهادهای فرهنگی بهاباد با جدیت، آگاه سازی و اطلاع رسانی را در مدارس، دانشگاه‌ و خانواده‌ها پیگیری کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش بهاباد نیز با بیان اینکه متأسفانه قبح اعتیاد به مواد مخدر در برخی از خانواده ریخته شده است، گفت: معضل اعتیاد والدین دانش آموزان در برخی از مناطق زیاد است و باید به آموزش و اقدامات پیشگیرانه در انجمن اولیا و مربیان این مدارس توجه بیشتری شود.

عبدالهیان تصریح کرد: باید توزیع سیگار در سطح شهر محدود شده و اماکن مشخصی برای فروش دخانیات تعیین شود.

مشاور جوان فرماندار بهاباد نیز در این جلسه، اعتیاد را یکی از عوامل اصلی طلاق در شهرستان بهاباد عنوان کرد و اظهار داشت: برای مبارزه و پیشگیری از مصرف مواد مخدر باید برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شود و با توجه به اینکه عامل اصلی اعتیاد در شهرستان بهاباد نبود فرصت شغلی کافی و مناسب است، تنها راه پیشگیری قاطعانه از مصرف مواد مخدر ایجاد اشتغال پایدار است.

زینلی همچنین برگزاری کلاس های آموزشی برای آشنایی خانواده ها با معضلات مواد مخدر و نحوه برخورد مناسب با عضو خانواده که معتاد شده است را مؤثر و مهم دانست.

موحدی نسب، کارشناس اداره بهزیستی با اشاره به خدمات بهزیستی به معتادینی که استعمال مواد مخدر را ترک کرده اند، افزود: به معتادانی که مواد مخدر را ترک کرده اند در صورتیکه مدرک حرفه آموزی داشته باشند مبلغ 40 میلیون ریال وام قرض الحسنه داده می شود و در مورد مسکن آنها نیز بهزیستی تا سقف 30 میلیون ریال کمک می کند.

کد مطلب 1747623

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