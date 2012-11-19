  1. فرهنگ و ادب
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

ادای احترام به کارلوس فوئنتس در قالب یک کنفرانس سه روزه

ادای احترام به کارلوس فوئنتس در قالب یک کنفرانس سه روزه

برای ادای احترام به کارلوس فوئنتس، هشت نویسنده برجسته آمریکای لاتین در قالب یک برنامه‌ سه روزه، آثار این نویسنده و دیدگاه‌های او را بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسیونال، این برنامه که با عنوان «رمان آمریکای لاتین جدید» برگزار می‌شود برای تجلیل فوئنتس از فردا به مدت سه روز برگزار می‌شود.

خولیو اورتگا، یکی از هشت چهره برجسته‌ای است که در حلقه نویسندگان برجسته ادبیات لاتین که از فردا 20 تا 22 نوامبر تشکیل می‌شود، شرکت می‌کند.

فردا سه‌شنبه مراسم افتتاحیه با حضور شهردار، و سخنرانی دکتر گیلرمو سوبرون آسودو رییس کالج ملی و نیز روخوانی آثار فوئنتس، با حضور فرناندو دلپاسو از اعضای کالج ملی برگزار می‌شود و سپس خاویر ولاسکو در جلسات پرسش و پاسخ شرکت می‌کند.

چهارشنبه 21 نوامبر با روخوانی آثار فوئنتس شروع می‌شود و سخنرانی فرناندو دلپاسو و خولیو اورتگا و نیز برگزاری یک میزگرد با شرکت خوان گابریل واسکز از کلمبیا، سانتیاگو گامبوآ از کلمبیا برگزار می‌شود که در انتها با جلسه پرسش و پاسخ همراه خواهد بود.

پنج‌شنبه 22 نوامبر با سخنرانی خولیو اورتگا از پرو شروع می‌شود و کنفرانسی با حضور ماتیلده سانچز از آرژانتین، کارلوس فرانتس از شیلی تشکیل می‌شود و با روخوانی ویژه با حضور فرناندو دلپاسو به پایان می‌رسد.

کارلوس فوئنتس نویسنده برجسته مکزیکی که 15 ماه می ‌2012 درگذشت، خالق آثار ماندگاری چون «آئورا»، «مرگ آرتمیو کروز» و «جایی که هوا پاکیزه است» بود.

کد مطلب 1747632

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